Недвижимость

Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жилья
РБК
вчера в 12:05

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям подготовил ко второму чтению поправки в закон «Об участии в долевом строительстве». Первое чтение законопроекта прошло 4 декабря, второе рекомендовано провести 18 декабря, сообщил РБК председатель комитета Николай Николаев.
РБКвчера в 12:05
с чего всё началось

Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования

Думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обновил поправки к главному для девелоперов отраслевому закону №214, принял их и рекомендовал к рассмотрению во втором чтении, назначенном на 18 декабря, рассказал “Ъ” его руководитель Николай Николаев.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

В Минстрое прокомментировали новые поправки в закон о долевом строительстве

Rambler News Service07:18

Новые правила долевого строительства предложили распространить на все проекты

НТВ04:30

Госдума намерена ужесточить требования к застройщикам. Главное

РБК04:23

В Госдуме придумали, как ускорить отказ от старой схемы долевого строительства – это приведет к подорожанию жилья

БИЗНЕС Online00:31

Переход на эскроу-счета предлагают распространить на согласованные проекты

Красная веснавчера в 16:07

Госдума предложила перейти девелоперам на эскроу-счета

News.ruвчера в 14:35

В Госдуме предложили перевести на эскроу-счета уже строящиеся жилые проекты

РИА Новостивчера в 09:21
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:32, Ашберн
Недвижимость

Сбербанк выдал девелоперу 1,3 млрд руб. на строительство в Тюмени

По данным пресс-службы, в 2018 году Западно-Сибирский Сбербанк выделил "Бруснике" кредиты на общую сумму 6,7 млрд рублей, профинансировав строительство 150 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.
Обновлено в 07:14
Недвижимость

Риелторы предсказали рост цен на жилье в России в 2019 году

В 2019 году объем сделок с недвижимостью в России снизится на 10–15% по сравнению с 2018 годом, а цены вырастут на 3–8%.
Обновлено вчера в 06:32
Недвижимость

Предложение пентхаусов в Москве выросло в 10 раз за пять лет

Если в 2012 году на рынке было выставлено на первичном рынке 30 таких квартир и апартаментов, то в декабре 2018-го уже около 300 в различных сегментах — элитном, премиум и бизнес.
Обновлено вчера в 04:35
Недвижимость

Финансовые организации Казахстана откроют в Астане центр ипотеки

Три казахстанских банка совместно с Казахстанской ипотечной компанией и холдингом BI Group откроют в Астане центр ипотеки BI Finance, сообщает 13 декабря агентство «Казинформ».
Обновлено вчера в 07:36
Недвижимость

Риелторы предсказали резкий рост спроса на дачи в Подмосковье

Накануне Нового года спрос на приобретение дач и коттеджей в новых поселках Подмосковья может вырасти на 25%, прогнозируют в компании «Инком-Недвижимость».
Обновлено вчера в 03:00
Недвижимость

Продажи новостроек в Израиле растут, а цены падают

Продажи новых домов в Израиле выросли на 5% в сентябре-октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, а цены на данный тип жилья снизились.
Обновлено вчера в 02:10
Недвижимость

Спрос на коммерческую недвижимость в Ижевске снизился на 33%

В 2018 году на 33% снизился спрос на коммерческую недвижимость по сравнению с прошлым годом в Ижевске.
Обновлено в 05:00
Недвижимость

На декабрьских торгах фонда имущества выручено 291,5 млн рублей

Фонд имущества провел первые декабрьские торги, в которых приняли участие 34 человека.
Обновлено 12 декабря в 13:37
Недвижимость

Томичи взяли кредитов на 70 миллиардов рублей с начала года

По ипотечным кредитам жители Томской области должны 46 миллиардов, общая сумма взятых кредитов — около 70 миллиардов рублей, сообщили корреспонденту портала Tomsk.ru в пресс-службе томского отделения Сибирского ГУ Банка России.
Обновлено в 06:02
Недвижимость

Омским бизнесменам снизят арендную плату за участки земли

Применение кадастровой стоимости существенно упрощает расчет арендной платы за земельные участки, – цитирует портал Om1.RU Виталия Иванова, одного из членов «Омской коллегии оценщиков».
Обновлено вчера в 04:45
Недвижимость

На Украине почти на 20% снизилось строительство нового жилья

За последние пять лет количество построенного нового жилья на Украине снизилось на 19,5%, 11 декабря пишет «Газета.ru».
Обновлено 10 декабря в 19:18
Недвижимость

Квартиры на вторичном рынке Петербурга продолжают дорожать

Значительнее всего прибавили трехкомнатные – 0,63%, или 678 руб. за кв. м. Подробнее читайте в статье «Квартиры в Петербурге стали дороже на 491 руб. за кв. м».
Обновлено 11 декабря в 08:30
Недвижимость

Первый застройщик на Северо-Западе переходит на эскроу

Обновлено 11 декабря в 00:41
Недвижимость

Более половины жителей ОАЭ договорились о снижении арендной платы

Почти 2/3 арендаторов недвижимости (62%) в Объединенных Арабских Эмиратах договорились с собственниками о снижении ежегодной арендной платы за последний год, говорится в исследовании портала Dubizzle Property.
Обновлено вчера в 02:59
Недвижимость

Тамбовчане предпенсионного возраста будут платить за автомобиль 5 рублей

С 1 января налоговые льготы и вычеты, предназначенные только для пенсионеров, заработают и в отношении граждан, чей выход на пенсию отсрочен новым пенсионным законодательством.
Обновлено в 01:54
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