Недвижимость
Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жилья
Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жильяРБКвчера в 12:05
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям подготовил ко второму чтению поправки в закон «Об участии в долевом строительстве». Первое чтение законопроекта прошло 4 декабря, второе рекомендовано провести 18 декабря, сообщил РБК председатель комитета Николай Николаев.
РБКвчера в 12:05
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с чего всё началось
Думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обновил поправки к главному для девелоперов отраслевому закону №214, принял их и рекомендовал к рассмотрению во втором чтении, назначенном на 18 декабря, рассказал “Ъ” его руководитель Николай Николаев.Коммерсантъвчера в 17:43
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В Минстрое прокомментировали новые поправки в закон о долевом строительстве
Rambler News Service07:18
Переход на эскроу-счета предлагают распространить на согласованные проекты
Красная веснавчера в 16:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:32, Ашберн
Недвижимость
Сбербанк выдал девелоперу 1,3 млрд руб. на строительство в Тюмени
По данным пресс-службы, в 2018 году Западно-Сибирский Сбербанк выделил "Бруснике" кредиты на общую сумму 6,7 млрд рублей, профинансировав строительство 150 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.
Обновлено в 07:14
Недвижимость
Риелторы предсказали рост цен на жилье в России в 2019 году
В 2019 году объем сделок с недвижимостью в России снизится на 10–15% по сравнению с 2018 годом, а цены вырастут на 3–8%.
Обновлено вчера в 06:32
Недвижимость
Предложение пентхаусов в Москве выросло в 10 раз за пять лет
Если в 2012 году на рынке было выставлено на первичном рынке 30 таких квартир и апартаментов, то в декабре 2018-го уже около 300 в различных сегментах — элитном, премиум и бизнес.
Обновлено вчера в 04:35
Недвижимость
Финансовые организации Казахстана откроют в Астане центр ипотеки
Три казахстанских банка совместно с Казахстанской ипотечной компанией и холдингом BI Group откроют в Астане центр ипотеки BI Finance, сообщает 13 декабря агентство «Казинформ».
Обновлено вчера в 07:36
Недвижимость
Риелторы предсказали резкий рост спроса на дачи в Подмосковье
Накануне Нового года спрос на приобретение дач и коттеджей в новых поселках Подмосковья может вырасти на 25%, прогнозируют в компании «Инком-Недвижимость».
Обновлено вчера в 03:00
Недвижимость
Продажи новостроек в Израиле растут, а цены падают
Продажи новых домов в Израиле выросли на 5% в сентябре-октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, а цены на данный тип жилья снизились.
Обновлено вчера в 02:10
Недвижимость
Спрос на коммерческую недвижимость в Ижевске снизился на 33%
В 2018 году на 33% снизился спрос на коммерческую недвижимость по сравнению с прошлым годом в Ижевске.
Обновлено в 05:00
Недвижимость
На декабрьских торгах фонда имущества выручено 291,5 млн рублей
Фонд имущества провел первые декабрьские торги, в которых приняли участие 34 человека.
Обновлено 12 декабря в 13:37
Недвижимость
Томичи взяли кредитов на 70 миллиардов рублей с начала года
По ипотечным кредитам жители Томской области должны 46 миллиардов, общая сумма взятых кредитов — около 70 миллиардов рублей, сообщили корреспонденту портала Tomsk.ru в пресс-службе томского отделения Сибирского ГУ Банка России.
Обновлено в 06:02
Недвижимость
Омским бизнесменам снизят арендную плату за участки земли
Применение кадастровой стоимости существенно упрощает расчет арендной платы за земельные участки, – цитирует портал Om1.RU Виталия Иванова, одного из членов «Омской коллегии оценщиков».
Обновлено вчера в 04:45
Недвижимость
На Украине почти на 20% снизилось строительство нового жилья
За последние пять лет количество построенного нового жилья на Украине снизилось на 19,5%, 11 декабря пишет «Газета.ru».
Обновлено 10 декабря в 19:18
Недвижимость
Квартиры на вторичном рынке Петербурга продолжают дорожать
Значительнее всего прибавили трехкомнатные – 0,63%, или 678 руб. за кв. м. Подробнее читайте в статье «Квартиры в Петербурге стали дороже на 491 руб. за кв. м».
Обновлено 11 декабря в 08:30
Недвижимость
Первый застройщик на Северо-Западе переходит на эскроу
Обновлено 11 декабря в 00:41
Недвижимость
Более половины жителей ОАЭ договорились о снижении арендной платы
Почти 2/3 арендаторов недвижимости (62%) в Объединенных Арабских Эмиратах договорились с собственниками о снижении ежегодной арендной платы за последний год, говорится в исследовании портала Dubizzle Property.
Обновлено вчера в 02:59
Недвижимость
Тамбовчане предпенсионного возраста будут платить за автомобиль 5 рублей
С 1 января налоговые льготы и вычеты, предназначенные только для пенсионеров, заработают и в отношении граждан, чей выход на пенсию отсрочен новым пенсионным законодательством.
Обновлено в 01:54