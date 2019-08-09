Происшествия
Отключения электричества затронули большую часть ВеликобританииREGNUM вчера в 14:05
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters. Отключения света произошли в Лондоне, на юго-востоке и северо-западе Англии, а также в Шотландии.
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Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Обновлено вчера в 04:27
Единоборства
Энтони Джошуа: «Победил бы Руиса девять раз из десяти»
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа утверждает, что его поражение в бою против чемпиона WBO, WBA, IBF, IBO Энди Руиса было случайным.
Обновлено 08 августа в 13:44
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Политика
В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию
Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
В ночь на субботу у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает полиция Копенгагена.
Обновлено в 02:08
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Футбол
«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле района Калиново украинскими военными
Украинские военные обстреляли окрестности села Калиново в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Последний рывок. Как спасаются военные летчики
Эффектный маневр и крутое пике, на выходе из которого тяжелый истребитель проседает, задевает землю и вспыхивает, — без высокотехнологичной системы катапультирования шансов выжить в подобной ситуации у летчиков было бы немного.
Обновлено в 01:00
Политика
В Киеве отреагировали на планы Венедиктова создать филиал «Эха Москвы» на Украине
«Даже не знаю, куда [главному редактору «Эха Москвы»] господину [Алексею] Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала «Эхо Москвы» на Украине», – сообщил Костинский в соцсетях, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Экономика
Дешевые лекарства исчезнут из аптек
Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств.
Обновлено 08 августа в 23:41
Политика
Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:45
Энергетика
«Нафтогаз» оспорит в суде порядок определения цен на газ
«Нафтогаз» сообщил о новом иске «Газпрома» Документ изменил механизм расчетов цен на газ для населения.
Обновлено вчера в 11:57
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован
В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
Обновлено в 03:04
Энергетика
Petrobras начал процесс продажи 11 месторождений углеводородов в бассейне Campos
Бразильский Petrobras начал процесс продажи 11 мелководных месторождений углеводородов в бассейне Campos, так называемый Кластер Гарупа, сообщила компания.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Рубином» в пятом туре премьер-лиги
Краснодар и Рубин сыграют в пятом туре премьер-лиги на стадионе Краснодар. После четырех стартовых туров у команд по семь очков.
Обновлено в 02:51
Футбол
Фалькао заявил, что хочет перейти в «Галатасарай»
Обновлено в 02:03
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Крымские татары жестко ответили на слова Эрдогана о полуострове
По словам Эрдогана, полуостров должен вернуться в состав Украины, а крымские татары являются важным элементом связей между Турцией и Украиной, в результате чего Анкара продолжит считать своим приоритетом защиту прав этого народа.
Обновлено 08 августа в 21:37