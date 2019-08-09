Происшествия

Отключения электричества затронули большую часть ВеликобританииREGNUM вчера в 14:05

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters. Отключения света произошли в Лондоне, на юго-востоке и северо-западе Англии, а также в Шотландии.
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Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях

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Газета.Ruвчера в 13:28

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Интерфаксвчера в 13:04
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Эффектный маневр и крутое пике, на выходе из которого тяжелый истребитель проседает, задевает землю и вспыхивает, — без высокотехнологичной системы катапультирования шансов выжить в подобной ситуации у летчиков было бы немного.
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Обновлено 08 августа в 21:37
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