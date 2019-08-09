Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в ЛондонеRT на русском 13:09
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Технологии
Apple запустила аналитический сервис для музыкантов
Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Гибель подростка на путях в Петербурге привела к задержкам электричек
Юноша смертельно травмирован электричкой на территории железнодорожной станции Ручьи на северо-востоке Петербурга вечером 9 августа.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
Обновлено в 16:42
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Здоровье
Онколог назвал семь признаков развития рака
Научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин в интервью изданию «Профиль» перечислил основные признаки развития рака.
Обновлено в 15:38
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы
Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Интернет
Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам
Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.
Обновлено в 05:13
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 Pro для Европы представили по неожиданной цене
В Китае смартфон выпустили на местный рынок ещё в апреле, сейчас компания продвигает свои изделия за пределами страны.В Болгарии смартфон модели Lenovo Z6 Pro доступен за 500 евро, причём покупателям предложили два цветовых решения корпуса: зелёный и красный.
Обновлено в 05:09
Здоровье
В ВОЗ рассказали о влиянии лесных пожаров на здоровье
Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал о влиянии дыма на здоровье человека.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Политика
Верховная рада Украины определилась с датой первого заседания
Верховная рада Украины IX созыва проведет первое пленарное заседание 29 августа.
Обновлено в 09:18
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане
«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь
Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Кино
Режиссёр «Ярости» снимет фильм о событиях Второй мировой войны
Обновлено в 10:52
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским
Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.
Обновлено в 14:39