Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в ЛондонеRT на русском 13:09

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях

РБК14:27

Британская компания устранила неполадки, приведшие к массовым отключениям электричества

ТАСС15:13

В Великобритании произошел блэкаут, авария затронула Лондон

Интерфакс13:04

Во всем Лондоне выключился свет

Московский Комсомолец13:24

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

RT на русском13:09

Великобритания осталась без электричества

Lenta.ru13:07

Большая часть Лондона и его окрестностей остались без электричества

Газета.Ru13:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
Здоровье

Названы самые опасные сорта сыра

Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронили в Москве

Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Технологии

Apple запустила аналитический сервис для музыкантов

Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм

22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Гибель подростка на путях в Петербурге привела к задержкам электричек

Юноша смертельно травмирован электричкой на территории железнодорожной станции Ручьи на северо-востоке Петербурга вечером 9 августа.
Обновлено в 13:54
Футбол

«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
Обновлено в 16:42
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Здоровье

Онколог назвал семь признаков развития рака

Научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин в интервью изданию «Профиль» перечислил основные признаки развития рака.
Обновлено в 15:38
Авто

Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»

Обновлено в 04:50
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Интернет

Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам

Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

«Укроборонпром» приступил к модернизации американских катеров

Обновлено в 05:22
Гаджеты

Смартфон Lenovo Z6 Pro для Европы представили по неожиданной цене

В Китае смартфон выпустили на местный рынок ещё в апреле, сейчас компания продвигает свои изделия за пределами страны.В Болгарии смартфон модели Lenovo Z6 Pro доступен за 500 евро, причём покупателям предложили два цветовых решения корпуса: зелёный и красный.
Обновлено в 05:09
Здоровье

В ВОЗ рассказали о влиянии лесных пожаров на здоровье

Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал о влиянии дыма на здоровье человека.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика

МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Политика

Верховная рада Украины определилась с датой первого заседания

Верховная рада Украины IX созыва проведет первое пленарное заседание 29 августа.
Обновлено в 09:18
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

Обновлено в 15:52
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Теннис

Теннисист Медведев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале

Обновлено в 13:11
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика

Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь

Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Кино

Режиссёр «Ярости» снимет фильм о событиях Второй мировой войны

Обновлено в 10:52
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским

Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.
Обновлено в 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное