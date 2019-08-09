Происшествия
Отключения электричества затронули большую часть ВеликобританииREGNUM 14:05
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters. Отключения света произошли в Лондоне, на юго-востоке и северо-западе Англии, а также в Шотландии.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Обновлено в 09:43
Происшествия
Арестован американец, собиравшийся атаковать гей-клуб или синагогу
Мужчина обвинеятся в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре для ЛГБТ-клиентов.
Обновлено в 21:00
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Технологии
В почте Mail.ru запустили сервис быстрых платежей
Приходящие на почту Mail.ru счета теперь можно быстро оплатить с помощью нового виджета.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками
«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме».
Обновлено в 17:26
Здоровье
Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах
Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.
Обновлено в 12:36
Баскетбол
Российские баскетболисты обыграли Италию в товарищеском турнире
Сборная России по баскетболу обыграла команду Италии в рамках товарищеского турнира в Вероне.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:16
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Музыка
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Генпрокуратура проверит «Кресты-2» после сообщений о пытках
Генеральная прокуратура России проведет новую проверку в петербургском следственном изоляторе «Кресты-2» после сообщений о пытках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:07
Авто
«АвтоВАЗ» расширяет линейку коммерческих Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» получила очередное ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на универсал Lada Largus.
Обновлено в 02:49
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено в 20:45
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено в 17:23
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Энергетика
«Нафтогаз» оспорит в суде порядок определения цен на газ
«Нафтогаз» сообщил о новом иске «Газпрома» Документ изменил механизм расчетов цен на газ для населения.
Обновлено в 11:57
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено в 21:05
Футбол
Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом
Обновлено в 15:32
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено в 22:30
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Музыка
В Карелии вновь откроется фестиваль Ruskeala Symphony
Уже сегодня в горном парке «Рускеала» вновь откроется фестиваль «Ruskeala Symphony».
Обновлено в 07:23
Космос
В NASA прокомментировали предстоящий конец света
Конспирологи распространяют информацию, что через несколько дней, 12 августа, планета Нибиру настигнет Землю, и человечество погибнет в муках.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Уголовное дело возбуждено против мэра Туапсе
Уголовное дело против мэра Туапсе Владимира Зверева возбудили в Следственном комитете за незаконное предоставление земельного участка и служебный подлог.
Обновлено в 06:02