Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters. Отключения света произошли в Лондоне, на юго-востоке и северо-западе Англии, а также в Шотландии.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Происшествия Арестован американец, собиравшийся атаковать гей-клуб или синагогу Мужчина обвинеятся в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре для ЛГБТ-клиентов.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Технологии В почте Mail.ru запустили сервис быстрых платежей Приходящие на почту Mail.ru счета теперь можно быстро оплатить с помощью нового виджета.

Здоровье Онколог перечислил семь симптомов развития рака Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Происшествия «Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками «Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме».

Здоровье Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.

Баскетбол Российские баскетболисты обыграли Италию в товарищеском турнире Сборная России по баскетболу обыграла команду Италии в рамках товарищеского турнира в Вероне.

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Музыка Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Происшествия Генпрокуратура проверит «Кресты-2» после сообщений о пытках Генеральная прокуратура России проведет новую проверку в петербургском следственном изоляторе «Кресты-2» после сообщений о пытках, сообщает пресс-служба ведомства.

Авто «АвтоВАЗ» расширяет линейку коммерческих Lada Largus Компания «АвтоВАЗ» получила очередное ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на универсал Lada Largus.

Политика ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.

Общество Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.

Наука Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.

Энергетика «Нафтогаз» оспорит в суде порядок определения цен на газ «Нафтогаз» сообщил о новом иске «Газпрома» Документ изменил механизм расчетов цен на газ для населения.

Космос «Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу» Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Harmony OS Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

Музыка В Карелии вновь откроется фестиваль Ruskeala Symphony Уже сегодня в горном парке «Рускеала» вновь откроется фестиваль «Ruskeala Symphony».

Космос В NASA прокомментировали предстоящий конец света Конспирологи распространяют информацию, что через несколько дней, 12 августа, планета Нибиру настигнет Землю, и человечество погибнет в муках.

Общество Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.