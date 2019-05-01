Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в КемеровоИзвестия 02:29
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев. Об этом сообщил владелец предприятия Антон Ипатов в социальной сети.
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Теперь в интернете: Хлеб из закрытой антигейской кемеровской пекарни будут продавать онлайн
Комсомольская правда - Кемерово00:28
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