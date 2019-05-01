Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в КемеровоИзвестия 02:29
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев. Об этом сообщил владелец предприятия Антон Ипатов в социальной сети.
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Теперь в интернете: Хлеб из закрытой антигейской кемеровской пекарни будут продавать онлайн
Комсомольская правда - Кемерово00:28
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В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
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В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
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Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
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Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20
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В PlayStation Store стартовали три распродажи
Sony вновь запустила сразу несколько свежих распродаж в PlayStation Store, а также обновила очередное «Предложение недели», которым на этот раз стала HITMAN 2. Самой основной и крупной стала распродажа японских проектов, в которую якобы входит и Devil May Cry 5, однако скидка на неё до сих пор не активировалась — мы обновим публикацию, когда это случится.
Обновлено в 05:46
Общество
Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины
Напомним, что в январе жители Киева начали получать судебные иски по долгам за услуги ЖКХ.
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Авто
Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor
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Обновлено в 06:57
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Общество
В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация
Обновлено в 04:12
Общество
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Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
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Обновлено в 05:39
Хоккей
Фридман: в «Детройте» обсуждали возможность возвращения Дацюка
Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможность возвращения в НХЛ нападающего Павла Дацюка, который недавно объявил о своём уходе из питерского СКА.
Обновлено в 02:20
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
В Университете Северной Каролины произошла стрельба
Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина.
Обновлено вчера в 18:47
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Как может измениться курс рубля после майских праздников
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Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
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Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
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Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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