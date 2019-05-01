Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в КемеровоИзвестия 02:29

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев. Об этом сообщил владелец предприятия Антон Ипатов в социальной сети.
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Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

Известия02:29

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась

Газета.Ru02:26

Владелец пекарни, отказавшейся обслуживать геев, рассказал о причинах закрытия заведения

Говорит Москва03:06

В Кемерове закрылась скандально известная пекарня

Московский комсомолец Кузбасс00:37

Теперь в интернете: Хлеб из закрытой антигейской кемеровской пекарни будут продавать онлайн

Комсомольская правда - Кемерово00:28

В Кемерово закрылась пекарня, отказавшаяся обслуживать геев

РИА Новости02:15

Кемеровская пекарня не для «пи*****ов» закрылась из-за нарушений

Сибдеповчера в 12:11
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Энергетика

«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт

Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Первомайская демонстрация в Екатеринбурге собрала 25 тысяч человек

Шествие традиционно возглавили губернатор с мэром В Екатеринбурге шествие в честь Дня весны и труда собрало около 25 тысяч человек – такое количество участников насчитали в департаменте информационной политики губернатора.
Обновлено в 03:10
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В ЮАР около 1800 рабочих оказались заблокированы в шахте

Обновлено вчера в 13:07
Космос

Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой

Астрономы Массачусетского технологического института в США выяснили, что избыток диффузного гамма-излучения (GCE) в центре Млечного Пути может быть все-таки связан с аннигиляцией темного вещества.
Обновлено вчера в 11:25
Театры

Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Культура

Экстренно госпитализирован Павел Чухрай

Обновлено вчера в 19:18
Интернет

Марк Цукерберг представил новый дизайн Facebook

Обновлено вчера в 16:02
Общество

Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB

Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено 29 апреля в 03:07
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

В обращении общественного объединения "Опора России" и Ассоциации малоформатной торговли, направленном в адрес министра финансов Антона Силуанова, российский бизнес выразил опасения, что предложенный Минфином запрет на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров станет причиной массового закрытия несетевых магазинов, пишет РБК.
Обновлено 29 апреля в 04:38
Шоу-бизнес

Мама Марии Порошиной умерла в возрасте 70 лет

Мама Марии Порошиной Наталия Красноярская Наталия Красноярская с 1976 года работала в Большом театре.
Обновлено в 03:21
Политика

Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:59
Политика

Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти

Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием

Обновлено вчера в 14:32
Интернет

Число зарегистрированных учетных записей в Steam достигло миллиарда

Стоит отметить, число зарегистрированных учетных записей не отражает реального количества пользователей, поскольку некоторые игроки имеют больше одного аккаунта.
Обновлено вчера в 11:24
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Хоккей

Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»

Обновлено в 03:34
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Хоккей

В «Автомобилисте» произошел массовый исход игроков

Обновлено в 03:02
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Общество

Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию

«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Общество

В Саратове готовятся к первомайскому шествию

В Саратове готовятся к ежегодному первомайскому шествию.
Обновлено в 02:10
Политика

Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано

Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 20:02
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:51
Политика

Президент Грузии выступила против строительства военной базы США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено в 03:37
Технологии

Голландцы предлагают восстановление Нотр-Дам при помощи 3D-принтера

Обновлено в 03:47
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