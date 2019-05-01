Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в КемеровоИзвестия 02:29

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев. Об этом сообщил владелец предприятия Антон Ипатов в социальной сети.
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Работа скандальной пекарни братьев Ипатовых в Кемерове приостановлена

Кузбасс05:37

В Кемерове закрылась антигейская пекарня

Газета Кемерова04:21

Владелец не пускавшей геев пекарни в Кемерово сообщил о ее закрытии

РБК04:58

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

РИА Новости05:15

В Кемерове закрылась скандально известная пекарня

Московский комсомолец Кузбасс00:37

Теперь в интернете: Хлеб из закрытой антигейской кемеровской пекарни будут продавать онлайн

Комсомольская правда - Кемерово00:28

Кемеровская пекарня не для «пи*****ов» закрылась из-за нарушений

Сибдеповчера в 12:11
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Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:03
Общество

На первомайскую демонстрацию в Луганске вышли более 50 тысяч человек

Как сообщили в местной федерации профсоюзов, сегодняшнее шествие стало самым масштабным с момента провозглашения республики В Федерации профсоюзов самопровозглашенной ЛНР рассказали, что в праздничной демонстрации сегодня приняли участие более 50 тысяч человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Спорт

Семеня проиграла судебный спор с ИААФ по делу об уровне тестостерона

Обновлено в 07:22
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Обновлено вчера в 13:29
Кино

На Hulu в 2020 году выйдут два сериала Marvel: «Призрачный гонщик» и «Хеллстром»

Стриминговый кинотеатр Hulu анонсировал два сериала по мотивам комиксов Marvel: один будет посвящён Призрачному гонщику, а другой — семейству Хеллстром.
Обновлено в 09:24
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Происшествия

Первомайские демонстрации в Париже переросли в беспорядки

Обновлено в 08:25
Политика

Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Авто

Компания Fiat завершает продажи пикапа Fullback

При создании Fiat Fullback в качестве основы использовался пикап Mitsubishi L200.
Обновлено в 09:12
Политика

США запретили своим авиакомпаниям полеты над Венесуэлой

Американским авиакомпаниям запрещено проводить полеты над территорией Венесуэлы.
Обновлено в 00:33
Здоровье

Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники

В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Националисты срывают первомайское шествие в Харькове

Обновлено в 04:26
Интернет

Марк Цукерберг показал обновленный дизайн Facebook

Основатель популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг показал обновленный дизайн сайта и приложение платформы.
Обновлено вчера в 16:15
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Кино

Ушла из жизни французская актриса Анемон

Обновлено в 00:53
Армия и оружие

США впервые применили F-35 против ИГИЛ

Сегодня ночью ВВС США впервые применили истребители F-35 в Ираке, для нанесения ударов по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Обновлено в 06:23
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Обкуренный Резник устроил дебош на первомайском шествии в Петербурге

Обновлено в 08:58
Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ

Обновлено в 09:42
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
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