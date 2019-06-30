Отказ от доллара повысил цены на российское оружиеВзгляд.ру вчера в 09:38

Экспортные цены на российское оружие выросли на 2-3% после отказа от расчета с иностранными заказчиками в долларах и перехода к торговле в национальных валютах, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Отказ от доллара повысил цены на российское оружие

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