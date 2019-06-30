Экономика
Отказ от доллара повысил цены на российское оружиеВзгляд.ру вчера в 09:38
Экспортные цены на российское оружие выросли на 2-3% после отказа от расчета с иностранными заказчиками в долларах и перехода к торговле в национальных валютах, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
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Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Игры
Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах
Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 16:22
Наука
Ученые обнаружили новое свойство света
Обновлено 28 июня в 13:45
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
В Одессу прибыли военные самолеты НАТО
Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43
Политика
Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ
Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Медведев предложил способы обновления «Единой России»
Опубликована статья главы российского правительства и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева об основных приоритетах и новых задачах партии.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20
Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о камерах видеофиксации на дорогах
В Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам
В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Кузбассе в Томи утонули мать и ребёнок
Обновлено вчера в 23:28
Наука
Установлен механизм выработки галлюциногена в мозге млекопитающих
Обновлено 28 июня в 12:10
Армия и оружие
В России началось производство ЗРК С-500
В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Неформальная встреча Путина и Лукашенко прошла в Минске
Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 13:28
Спорт
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие
Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
О правилах ухода в отпуск рассказали в Роструде
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали, что право на удлиненный отпуск имеют руководители и работники образовательных учреждений, а также директора и воспитатели детских садов.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено 29 июня в 21:01
Спорт
Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо
Игрок женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Пособие по уходу за детьми-инвалидами будет увеличено
С 1 июля пособие по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы вырастет вдвое - с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.
Обновлено 28 июня в 09:09
Космос
Солнце вскоре может убить человеческую цивилизацию
Несмотря на грозные прогнозы, исследователи все же считают, что в настоящее время недостаточно данных для того, чтобы уверенно говорить о возможности супервспышки на Солнце.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц
Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц.
Обновлено в 00:35
Футбол
Ямайка вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ
Завершился третий четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Панамы, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Авто
Mazda отзывает более 25 тысяч автомобилей Mazda3
Японская компания Mazda North American Operations отзывает 25 003 автомобиля Mazda3, изготовленных в период с 25 сентября 2018 года по 19 апреля 2019 года.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12