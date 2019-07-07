Политика
Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред УкраиныNews.ru вчера в 18:52
Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций. Более того, власти страны должны сосредоточиться на том, чтобы не допустить отмены уже существующих ограничений.
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Единоборства
В UFC официально объявили о проведении турнира в Москве
Обновлено в 02:20
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Генерал объяснил, почему США оставят Киев без новейшего оружия
Украина может не рассчитывать на поставки из США новейших или дорогих образцов высокотехнологичного вооружения.
Обновлено в 00:46
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Единоборства
Дэна Уайт: у Рокхолда сломана челюсть, ему стоит завершить карьеру
Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал сокрушительное поражение экс-чемпиона Люка Рокхолда от Яна Блаховича, посоветовав тому завершить карьеру.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера
Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
На юге Москвы столкнулись четыре автомобиля
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Единоборства
Аманда Нуньес нокаутировала Холли Холм
Чемпионка Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес (18-4) нокаутировала в первом раунде американку Холли Холм (12-5) и отстояла свой титул в легчайшем весе.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
ЖКХ
В Тулуне началась подача технической воды в дома
Обновлено в 02:10
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено вчера в 12:50
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Происшествия
Fox: в результате ДТП в штате Джорджия погибли семь человек
Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате крупного ДТП в субботу в штате Джорджия.
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Общество
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 02:37
Спорт
Американец Джонс врезался в пень во время первого этапа «Шелкового пути»
В неприятную историю угодил экипаж американца Остина Джонса из команды South Racing CAN AM во время 1-го этапа ралли «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 02:34
Кино
Лариса Долина едва не потеряла ребенка на съемках фильма Карена Шахназарова «Мы из джаза»
Лариса Долина старалась выполнять все установки режиссера.
Обновлено в 02:08
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне
Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено вчера в 11:40
Игры
Star Wars: Knights of the Old Republic получает улучшенный с помощью AI пакет HD-текстур
Совсем недавно моддер "Red11BY" выпустил улучшенный с помощью AI ESRGAN пак HD-текстур для Star Wars: Knights of the Old Republic.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии
Обновлено вчера в 09:57
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
Клип оценили около 197 тысяч пользователей, а вот 20 тысяч не разделили их мнения и поставили ему дизлайк.
Обновлено вчера в 06:57
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01