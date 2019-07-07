Политика

Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред УкраиныNews.ru вчера в 18:52

Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций. Более того, власти страны должны сосредоточиться на том, чтобы не допустить отмены уже существующих ограничений.
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Украинский дипломат объявил об отказе Европы от санкций против России

URA.Ruвчера в 20:58

Украина пожаловалась на нежелание Европы еще больше «наказывать» Россию

РЕН ТВ00:11

Украинский дипломат заявил об отказе ЕС от новых санкций против России

РБКвчера в 19:59

Украинский дипломат посетовал на нежелание ЕС вводить санкции против РФ

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Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины

News.ruвчера в 18:52

Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

Газета.Ruвчера в 18:51

Постпред Украины рассказал об отказе Европы от новых санкций против России

РИА Новостивчера в 18:19
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
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«Русские оставляли в Грузии столько денег. Мы же не пьем один бокальчик, как немцы»

На самом деле популярность Грузии случилась благодаря тому, что информация о гостеприимстве страны передавалась, что называется, из уст в уста.
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Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив

Обновлено вчера в 20:46
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Рассекречена популярность праворульных машин в России

Секрет популярность машин раскрыли эксперты.С начала года, согласно данным «АВТОСТАТ», объем продаж «праворулек» вырос на 3,6% и составил 186 тыс. единиц.
Обновлено вчера в 07:24
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Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море

Обновлено 05 июля в 16:28
Футбол

Бенитес рассказал, когда принял решение уйти из «Ньюкасла»

Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал, когда принял решение покинуть клуб.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

На поклон: Зеленский едет в Одессу постоять на натовских кораблях

На Украине полным ходом идут военные учения Sea Breeze. Не обошёл их вниманием и Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:55
Гаджеты

Sony разрабатывает сворачивающийся смартфон

Корпорация Sony занялась разработкой собственного смартфона со сгибаемым корпусом и дисплеем, сообщил один из инсайдеров в Twitter.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич

Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Общество

8 способов недорого обставить квартиру, чтобы не выглядеть бедно

Чтобы интерьер квартиры выглядел солидно и богато, в его создание вовсе не обязательно вкладывать целое состояние.
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Единоборства

Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC

Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира

Ухудшение состояния здоровья пассажира стало причиной вынужденной посадки самолета в Уфе, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта в воскресенье.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»

Обновлено в 03:01
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Дана Борисова сделала пластику век

Популярная российская телеведущая Дана Борисова сделала себе пластику век.
Обновлено вчера в 12:47
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

В Гостиный двор после ДТП врезался автомобиль

Удар был такой страшной силы, что автомобиль Daewoo буквально улетел с проезжей части и врезался в портик Гостиного двора.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

При взрыве газа в квартире в Петербурге пострадал один человек

Обновлено в 04:17
Происшествия

В Крыму спасли 17 туристов на каяках

"В акватории Черного моря, в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг, группа на каяках из-за внезапно поднявшегося сильного ветра не смогла самостоятельно пристать к берегу", - сказал журналистам Шахов.
Обновлено в 02:38
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Экономика

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Общество

Колония для бывших силовиков открылась в России

Обновлено вчера в 19:59
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

Иван Купала наступает в ночь на 7 июля

Народный славянский праздник Иван Купала отмечают в ночь с 6 по 7 июля, он известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21

Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
Обновлено в 01:47
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