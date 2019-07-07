Политика
Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред УкраиныNews.ru вчера в 18:52
Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций. Более того, власти страны должны сосредоточиться на том, чтобы не допустить отмены уже существующих ограничений.
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Путешествия
«Русские оставляли в Грузии столько денег. Мы же не пьем один бокальчик, как немцы»
На самом деле популярность Грузии случилась благодаря тому, что информация о гостеприимстве страны передавалась, что называется, из уст в уста.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Обновлено вчера в 20:46
Авто
Рассекречена популярность праворульных машин в России
Секрет популярность машин раскрыли эксперты.С начала года, согласно данным «АВТОСТАТ», объем продаж «праворулек» вырос на 3,6% и составил 186 тыс. единиц.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море
Обновлено 05 июля в 16:28
Футбол
Бенитес рассказал, когда принял решение уйти из «Ньюкасла»
Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал, когда принял решение покинуть клуб.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
На поклон: Зеленский едет в Одессу постоять на натовских кораблях
На Украине полным ходом идут военные учения Sea Breeze. Не обошёл их вниманием и Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Sony разрабатывает сворачивающийся смартфон
Корпорация Sony занялась разработкой собственного смартфона со сгибаемым корпусом и дисплеем, сообщил один из инсайдеров в Twitter.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич
Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
8 способов недорого обставить квартиру, чтобы не выглядеть бедно
Чтобы интерьер квартиры выглядел солидно и богато, в его создание вовсе не обязательно вкладывать целое состояние.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира
Ухудшение состояния здоровья пассажира стало причиной вынужденной посадки самолета в Уфе, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта в воскресенье.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»
Обновлено в 03:01
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Дана Борисова сделала пластику век
Популярная российская телеведущая Дана Борисова сделала себе пластику век.
Обновлено вчера в 12:47
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Гостиный двор после ДТП врезался автомобиль
Удар был такой страшной силы, что автомобиль Daewoo буквально улетел с проезжей части и врезался в портик Гостиного двора.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В Крыму спасли 17 туристов на каяках
"В акватории Черного моря, в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг, группа на каяках из-за внезапно поднявшегося сильного ветра не смогла самостоятельно пристать к берегу", - сказал журналистам Шахов.
Обновлено в 02:38
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Общество
Колония для бывших силовиков открылась в России
Обновлено вчера в 19:59
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
Иван Купала наступает в ночь на 7 июля
Народный славянский праздник Иван Купала отмечают в ночь с 6 по 7 июля, он известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21
Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
Обновлено в 01:47