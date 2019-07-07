Политика
Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред УкраиныNews.ru вчера в 18:52
Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций. Более того, власти страны должны сосредоточиться на том, чтобы не допустить отмены уже существующих ограничений.
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Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову заметили возле ЗАГСа
Несколько часов назад Певцов разместил в социальной сети ролик, записанный возле столичного Мещанского ЗАГСа.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Футбол
Бабаев: у ЦСКА не может быть других задач, кроме побед
Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Зеленский раскрыл будущее украинского флота
Украинский президент Владимир Зеленский в День ВМС Украины рассказал, какими он видит Военно-морские силы в ближайшем будущем.
Обновлено в 05:23
Футбол
Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи
Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.
Обновлено в 06:36
Наука
ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций
Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.
Обновлено 05 июля в 06:28
Кино
СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса
Обновлено в 05:42
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Футбол
Гендиректор «Зенита»: тренерский штаб сделает выводы после Суперкубка
Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов, — цитирует функционера ТАСС.
Обновлено в 05:10
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла
В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
США оправдали наращивание Россией войск на украинской границе
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что наращивание войск России на границе с Украиной является частью ротации.
Обновлено в 06:19
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
Партия Зеленского перенесла третий этап своего съезда
Президентская партия «Слуга народа» 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда, чтобы исключить из избирательного списка некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады на парламентских выборах 21 июля.
Обновлено 05 июля в 06:13
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179
По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 05:35
Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Единоборства
Джонс победил Сантоса решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД
Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
Обновлено в 04:31