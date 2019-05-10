Политика
Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-ЛугаИзвестия 10:43
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу, 10 мая, Минэнерго России.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Политика
Трамп не исключил снятие пошлин на китайские товары
5 мая Вашингтон анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. Решение вступило в силу 10 мая.
Обновлено в 16:21
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Музыка
К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение
Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Политика
Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400
Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг опубликованную в газете Bild информацию об отказе Анкары от приобретения зенитно-ракетных комплексов России С-400.
Обновлено в 15:22
Музыка
На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»
Ранее в четверг несколько десятков украинских радикалов провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", которая готовит программы для телеканала "Интер".
Обновлено вчера в 16:51
Авто
Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40
Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено в 11:29
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Происшествия
В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено в 07:28
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»
Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Хоккей
Словакия обыграла США на чемпионате мира
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Общество
Умер самый пожилой мужчина России
Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии. Он занесен как самый пожилой житель страны в Книгу рекордов России.
Обновлено в 16:08
Политика
Претензии Украины на Керченский пролив оценили в Крыму
Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов назвал неуместными претензии Киева на на Керченский пролив, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:20
Политика
Корабль США зашел в территориальные воды Венесуэлы
Судно береговой охраны США USCG James вошло в территориальные воды Венесуэлы, однако после переговоров сменило курс.
Обновлено в 15:42
Кино
Новый дракон может появиться в «Игре престолов»
Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Пентагон выделил $1,5 млрд на строительство великой мексиканской стены
Глава Пентагона одобрил выделение 1,5 млрд. долларов на постройку стены, отделяющей Мексику от США, 10 мая сообщает газета Известия.
Обновлено в 16:28