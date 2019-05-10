Политика

Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-ЛугаИзвестия 10:43

Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу, 10 мая, Минэнерго России.
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Чистую российскую нефть начали отгружать в порту Усть-Луга

Коммерсантъ11:30

Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

РБК10:46

В порту Усть-Луга возобновили отгрузку качественной нефти

Говорит Москва11:15

Минэнерго: отгрузка качественной нефти возобновилась в порту Усть-Луга

RT на русском10:32

В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

ТАСС10:30

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

РИА Новости10:17

«Чистую» нефть начали грузить в танкеры на экспорт в Усть-Луге

Газета.Ru10:34
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