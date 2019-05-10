Политика
Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-ЛугаИзвестия 10:43
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу, 10 мая, Минэнерго России.
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В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Хоккей
Сборная России разгромила норвежцев в первом матче на ЧМ
Обновлено в 12:33
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Футбол
«Брест» завоевал путевку в лигу 1
В матче 37-го тура лиги 2 "Брест" обыграл "Ньор" (3:0). За тур до конца чемпионата команда имеет 74 очка и уже не потеряет второе место, дающее право выйти в лигу 1 напрямую.
Обновлено в 17:07
Футбол
ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца
ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.
Обновлено в 16:04
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Авто
В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей
Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Политика
Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары
В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 17:14
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Общество
Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая
В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Чечне произошел взрыв на газовой заправке
Пожар на газовой заправке стал причиной взрыва в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 16:01
Общество
Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк
Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Министерство обороны Великобритании призвало повторно открыть файлы НЛО
Поуп обратился с призывом к МО следовать примеру ВМС США и разработать новую политику для документирования и отчетности об НЛО.
Обновлено в 11:19
Футбол
Игрок «Лестера» оштрафован за твит шестилетней давности
Будучи 15-летним подростком, футболист опубликовал расистскую шутку.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Дагестане на видео попал уносящий коров и машины селевой поток
В Дагестане на видео удалось снять мощный селевой поток, который уносил за собой коров и автомобили.
Обновлено в 07:39
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке
Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:56
Происшествия
При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
Обновлено в 16:59
Политика
США расширят перечень стран, подозреваемых в валютных манипуляциях
Белый дом готовится расширить список стран, которые США подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях.
Обновлено вчера в 20:04
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
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Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Хоккей
Александр Елесин стал игроком «Калгари»
Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.
Обновлено в 17:46
Хоккей
Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
В пятницу четырьмя матчами стартует 83-й чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая и пройдет в Братиславе и Кошице.
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