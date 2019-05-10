Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-ЛугаИзвестия 10:43

Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу, 10 мая, Минэнерго России.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Происшествия Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.

Футбол «Брест» завоевал путевку в лигу 1 В матче 37-го тура лиги 2 "Брест" обыграл "Ньор" (3:0). За тур до конца чемпионата команда имеет 74 очка и уже не потеряет второе место, дающее право выйти в лигу 1 напрямую.

Футбол ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.

Футбол Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.

Авто В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.

Политика Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Общество Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.

Происшествия В Чечне произошел взрыв на газовой заправке Пожар на газовой заправке стал причиной взрыва в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Общество Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.

Армия и оружие Министерство обороны Великобритании призвало повторно открыть файлы НЛО Поуп обратился с призывом к МО следовать примеру ВМС США и разработать новую политику для документирования и отчетности об НЛО.

Происшествия В Дагестане на видео попал уносящий коров и машины селевой поток В Дагестане на видео удалось снять мощный селевой поток, который уносил за собой коров и автомобили.

Политика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».

Политика США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.

Политика США расширят перечень стран, подозреваемых в валютных манипуляциях Белый дом готовится расширить список стран, которые США подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях.

Хоккей Александр Елесин стал игроком «Калгари» Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.