Транспорт

ТурпромТурпромОтъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки

Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах. Пик был достигнут во вторник, когда на дороге А-147 на выезде из Сочи, чья пропускная способность рассчитана на 6 тыс. автомобилей, проехало 46 тыс. машин.
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Массовый отъезд туристов стал причиной пробок на дорогах Сочи

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