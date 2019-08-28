Транспорт
ТурпромОтъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки
Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах. Пик был достигнут во вторник, когда на дороге А-147 на выезде из Сочи, чья пропускная способность рассчитана на 6 тыс. автомобилей, проехало 46 тыс. машин.
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Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» на своем поле 2:1
Коммерсантъ Краснодар 01:47
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Здоровье
В Челябинске создадут губернаторскую ординатуру
Алексей Текслер отметил, что в последние годы в Челябинской области активно развивается высокотехнологичная медицина.
Polit74.ru 03:58
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости 10:35
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Общество
Минобороны в разы увеличило сумму иска к ОАК
Минобороны РФ увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более чем в три раза — с 15,5 млрд рублей до почти 49,7 млрд, заявил в арбитражном суде Москвы представитель военного ведомства, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:09
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Премьер-министр Литвы сообщил, что болен раком
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 28 августа, после заседания правительства признал, что болен раком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:05
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Общество
В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Политика
Путин одобрил договор с Индонезией о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин одобрил подписание договора между РФ и Индонезией о выдаче, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:41
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия 10:25
Происшествия
В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания
Три человека задержаны по уголовному делу об обрушения стены здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России в среду.
РИА Новости 10:19
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Происшествия
СК проверит сообщение о массовом отравлении суши в Самаре
Российская газета 04:18
Происшествия
На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
РИА Новости 10:39
Авто
Компании Toyota и Suzuki создали альянс
Компании Toyota и Suzuki создали альянс, о чем было объявлено официально.
Tvoe-avto.com 09:53
Авто
АвтоВАЗ сократит производство авто из-за снижения спроса
RuNews24.ru 06:50