Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиянДума ТВ вчера в 11:43

По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), по ценам просели отели, которые слишком резко подняли цены после успешного сезона в 2018 году. О существенном числе скидок от отелей в Турции заявили туроператоры из России.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:03, Вашингтон
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