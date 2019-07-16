По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), по ценам просели отели, которые слишком резко подняли цены после успешного сезона в 2018 году. О существенном числе скидок от отелей в Турции заявили туроператоры из России.

Отели в Турции снизили цены для россиян

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