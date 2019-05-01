Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за КрымаЖурналистская правда 08:35
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией. Хозяин отеля даже ввел правило, по которому российские граждане должны были в письменном виде признать Крым украинским.
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Суд в Чехии поддержал отель, отказавшийся заселять поддерживающих присоединение Крыма
Собеседниквчера в 09:58
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Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке
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Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
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Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
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В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
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Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm до $4,7 млрд штрафа в соответствии с договоренностью о прекращении судебного разбирательства, касающегося обвинений в нарушении компанией из Купертино (штат Калифорния) авторских прав на три патента.
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В фильме «Мстители: Финал» герои играют в Fortnite
25 апреля, за день до выхода «Мстители: Финал» в США, в Fortnite добавили одноименный временный режим.
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