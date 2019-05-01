Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за КрымаЖурналистская правда 08:35

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией. Хозяин отеля даже ввел правило, по которому российские граждане должны были в письменном виде признать Крым украинским.
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Газета.Ru03:40
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
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Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
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Армия и оружие

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Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

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Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
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