Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за КрымаЖурналистская правда 08:35
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией. Хозяин отеля даже ввел правило, по которому российские граждане должны были в письменном виде признать Крым украинским.
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Суд в Чехии поддержал отель, отказавшийся заселять поддерживающих присоединение Крыма
Собеседниквчера в 09:58
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