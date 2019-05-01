Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за КрымаЖурналистская правда 08:35

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией. Хозяин отеля даже ввел правило, по которому российские граждане должны были в письменном виде признать Крым украинским.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Крыму отреагировали на решение суда Чехии не пускать россиян в отель

Взгляд.ру09:08

В Крыму поражены решением суда Чехии по отелю, не принимающему россиян

РИА Новости07:30

В Чехии Конституционный суд отменил штраф для отеля, который отказался заселять граждан России

Эхо Москвывчера в 11:21

Конституционный суд Чехии не счел дискриминацией отказ отеля в размещении граждан России

ТАССвчера в 19:46

КС Чехии не увидел дискриминации в отказе отеля размещать россиян, которые одобряют присоединение Крыма

Новая газетавчера в 13:24

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Газета.Ru03:40

Суд в Чехии поддержал отель, отказавшийся заселять поддерживающих присоединение Крыма

Собеседниквчера в 09:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:54, Ашберн
Общество

В Магадане выявили 12 билбордов не соответствующих требованиям

Мэру города специалисты доложили о ходе работ по устранению несанкционированных, сломанных рекламных конструкций с фасадов МКД.
Обновлено в 18:00
Политика

В Сети началась кампания против «Мираторга»

В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
Обновлено в 09:57
Экономика

Акции Европы побили рекорд спокойствия

Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 17:47
Происшествия

В России может появиться «служба воздушных маршалов»

"Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено в 20:11
Происшествия

В США арестован подозреваемый в убийстве 50-летней давности

В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.
Обновлено в 19:50
Происшествия

Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек

Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Общество

Гороскоп на 1 мая 2019 года

Овен Поначалу вам может показаться, что день складывается не лучшим образом. Однако это лишь первое впечатление.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Космос

NASA не проводит независимое расследование инцидента при испытаниях Crew Dragon

Сотрудники NASA не проводят собственное расследование в связи с неудачей при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX.
Обновлено в 19:59
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

Обновлено в 05:15
Здоровье

В Воргашоре митинговали против реорганизации больницы

В среду, 1 мая, в Воргашоре прошел митинг против реорганизации местной больницы. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.
Обновлено в 10:35
Наука

Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

Главным секретом успеха Рима в борьбе с Карфагеном, как недавно выяснили химики из Германии, было то, что армии Сципиона Африканского удалось захватить в начале III века до нашей эры Картахену, "Новый Город", и испанские серебряные рудники, снабжавшие драгоценным металлом всю экономику Пунической империи.
Обновлено 29 апреля в 15:00
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:30
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Общество

В США разрешили продажу IQOS

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.
Обновлено в 19:45
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Происшествия

Двое погибли при пожаре в частных домах в Самарской области

Обновлено в 20:04
Армия и оружие

Власти Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес разместил пост в Twitter, в котором сообщил, сколько военнослужащих пострадали в ходе протестных акций в стране.
Обновлено в 19:56
Здоровье

Suomen Kuvalehti (Финляндия): неважная доля у бедных (Suomen Kuvalehti)

Согласно исследованию Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), проведенному в 2016 году, разница в ожидаемой продолжительности жизни у наиболее бедных и наиболее богатых финнов составляет 5,6 лет у женщин и целых 10,6 лет у мужчин.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика

Вступили в силу санкции США против Ирана

Возобновление американских санкций связано с выходом США из сделки с Ираном.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Соседи неадекватного Резника пожаловались на запах марихуаны

Обновлено в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное