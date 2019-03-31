Происшествия

Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрываNews.ru 09:15

Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство. На улицу вывели почти 150 человек. В настоящее время объект проверяется.
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«Украину» эвакуировали, но ничего не нашли

Вести.Ru10:52

Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва

News.ru09:15

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

RT на русском08:34

В Киеве эвакуируют гостиницу «Украина» после угрозы взрыва

Московский Комсомолец08:53

Гостиница «Украина» в центре Киева эвакуирована из-за угрозы взрыва

Комсомольская правда09:14

Около 150 человек эвакуировали из гостиницы «Украина» в Киеве из-за угрозы взрыва

ТАСС08:16

Из-за угрозы взрыва из гостиницы «Украина» в Киеве было эвакуировано 150 человек

Народные новости09:02
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия

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Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

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Министерство внутренних дел Украины заявило, что на выборах президента страны серьезных нарушений избирательного процесса зафиксировано не было.
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Политика

Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине

Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
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Общество

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Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Со 2 апреля к столичному региону подойдет мощный антициклон.
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Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
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Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
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Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга

Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Политика

Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Автоспорт

Себастьян Феттель: «На разворот повлиял ветер»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, болид которого развернуло в борьбе с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, рассказал о возможных причинах неудачи.
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На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
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Федерер стал победителем турнира в Майами

Обновлено в 14:41
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на появление рака молочной железы, пишет портал MedicalXpress со ссылкой на International Journal of Cancer.
Обновлено в 08:55
Политика

Явка на выборах президента Украины за первые три часа составила 16,08%

Обновлено в 05:15
Хоккей

Николишин рассказал о секрете успеха Овечкина

Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и бронзовый призёр Игр-2002 в составе сборной России Андрей Николишин в беседе с RT высказал мнение о секрете успеха капитана команды из столицы США Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 11:43
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено 29 марта в 16:36
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Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
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Жильцы 500 московских квартир остались без света

Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
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Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

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