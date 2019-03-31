Происшествия
Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрываNews.ru 09:15
Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство. На улицу вывели почти 150 человек. В настоящее время объект проверяется.
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Из-за угрозы взрыва из гостиницы «Украина» в Киеве было эвакуировано 150 человек
Народные новости09:02
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