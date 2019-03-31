Происшествия
Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрываNews.ru 09:15
Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство. На улицу вывели почти 150 человек. В настоящее время объект проверяется.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Из-за угрозы взрыва из гостиницы «Украина» в Киеве было эвакуировано 150 человек
Народные новости09:02
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Авто
Компания Zero Motorcycles представила новую модель мотоцикла
Американская компания Zero Motorcycles презентовала новую модель - мотоцикл SR/F, который стал самым мощным в своей линейке.
Обновлено в 07:42
Теннис
Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне
Обновлено в 16:16
Политика
Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
В пятницу, 29 марта, в Стерлитамаке выступала певица МакSим. Насладиться концертом и послушать любимые песни пришло немало людей.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Луонго близок к завершению карьеры, его место во «Флориде» может занять Бобровский
Сообщается, что в случае досрочного ухода Луонго «на пенсию» его место в команде может занять россиянин Сергей Бобровский из «Коламбуса», который станет свободным агентом ближайшим летом.
Обновлено в 16:13
Происшествия
В Махачкале задержан экс-начальник МВД Махачкалы
Подполковник Раип Ашиков руководил УМВД по Махачкале до марта 2013 года.
Обновлено в 09:55
Здоровье
В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных
В Башкирии с начала года зарегистрировано 788 ВИЧ-инфицированных: 500 мужчин и 288 женщин.
Обновлено в 03:38
Наука
Ученые нашли способ защитить человека от комаров
Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено 29 марта в 06:15
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского
Обновлено в 13:31
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика
Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой
Судя по данным опросов, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов.
Обновлено в 15:15
Футбол
Болельщик «Тулузы» выбежал на поле, чтобы сделать селфи с Мбаппе
Фанат подбежал к форварду парижан Килиану Мбаппе и пытался сделать селфи.
Обновлено в 16:11
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Обновлено в 14:23
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Футбол
Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку
Обновлено в 14:39
Политика
Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»
По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено в 16:25
Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Общество
Знаток Александр Друзь сообщил о выходе на пенсию
Обновлено в 15:11
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве
В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Космос
Конец света отменили: найдено неожиданное объяснение активности НЛО
Уфологи, которые активно следят за всем необычным и тем, что можно принять за такое, порадовали своих читателей неожиданной интерпретацией повышенной активности НЛО на Земле.
Обновлено в 13:00
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Политика
ЦИК Украины признал выборы состоявшимися
Обновлено в 16:22