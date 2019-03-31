Происшествия

Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрываNews.ru 09:15

Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство. На улицу вывели почти 150 человек. В настоящее время объект проверяется.
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«Украину» эвакуировали, но ничего не нашли

Вести.Ru10:52

Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва

News.ru09:15

Из-за угрозы взрыва из гостиницы «Украина» в Киеве было эвакуировано 150 человек

Народные новости09:02

В Киеве эвакуируют гостиницу «Украина» после угрозы взрыва

Московский Комсомолец08:53

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

RT на русском08:34

Около 150 человек эвакуировали из гостиницы «Украина» в Киеве из-за угрозы взрыва

ТАСС08:16

Гостиница «Украина» в центре Киева эвакуирована из-за угрозы взрыва

Комсомольская правда09:14
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
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Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах

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В пятницу, 29 марта, в Стерлитамаке выступала певица МакSим. Насладиться концертом и послушать любимые песни пришло немало людей.
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Судя по данным опросов, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов.
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Саакашвили призвал поддержать Зеленского

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Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
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Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку

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Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
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В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
Обновлено в 12:42
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Армия и оружие

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Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
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«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
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Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
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Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД

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ЦИК Украины признал выборы состоявшимися

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