Происшествия
Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрываNews.ru 09:15
Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство. На улицу вывели почти 150 человек. В настоящее время объект проверяется.
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Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Политика
Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
Обновлено в 13:16
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА наказал себя сам»
ЦСКА упустил победу над "Уфой" в самом конце – Тяжело принять такой результат, – признал Гончаренко.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Политика
США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Политика
На Украине завершилось голосование на выборах президента страны
Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
На Украине отдавали голоса «за Путина»
Сегодня на Украине выбирают президента страны. На пост претендуют 39 кандидатов.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав
Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века
Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху.
Обновлено в 10:10
Путешествия
Деревянная хижина стала самым популярным жильем на Airbnb
Обновлено в 07:49
Политика
На Украине проходят выборы президента
Около 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине — сегодня состоится голосование на выборах президента страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Google под брендом Nest готовит новый смарт-дисплей с камерой
В Nest Hub Max будет 10-дюймовый HD дисплей, динамики и камера Nest Cam. Не исключено, что в него еще добавят функцию термостата.
Обновлено вчера в 14:11
Финансы
Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимума
Отмечается, что цена доллара на черном рынке достигла рекордного максимума и составляет 86 суданских фунтов за один доллар.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур
Обновлено в 13:24
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Сегодня, 31 марта, в Калуге на территории, прилегающей к торгово-развлекательному центру, девушка 1996 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, наехала на прогулочную коляску, в которой находился ребёнок 2017 года рождения.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика
Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма
Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.
Обновлено в 13:32
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Происшествия
«Победа» прекратила полеты из Петербурга за границу
Последний полет за рубеж лоукостер сделал из Пулково накануне, 30 марта, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Политика
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 13:15
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Спорт
Гимнастка Дина Аверина взяла два золота на этапе Гран-при
Россиянка стала первой в упражнениях с лентой и булавами Россиянка Дина Аверина взяла две золотых награды в упражнениях с лентой и булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике во Франции.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным
"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:34