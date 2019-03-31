Происшествия

Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрываNews.ru 09:15

Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство. На улицу вывели почти 150 человек. В настоящее время объект проверяется.
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«Украину» эвакуировали, но ничего не нашли

Вести.Ru10:52

Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва

News.ru09:15

Около 150 человек эвакуировали из гостиницы «Украина» в Киеве из-за угрозы взрыва

ТАСС08:16

Экстренно эвакуируют людей из гостиницы «Украина» в Киеве

Газета.Ru08:56

В Киеве эвакуируют гостиницу «Украина» после угрозы взрыва

Московский Комсомолец08:53

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

RT на русском08:34

Гостиница «Украина» в центре Киева эвакуирована из-за угрозы взрыва

Комсомольская правда09:14
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Политика

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве

Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
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Политика

Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов

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Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
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Виктор Гончаренко: «ЦСКА наказал себя сам»

ЦСКА упустил победу над "Уфой" в самом конце – Тяжело принять такой результат, – признал Гончаренко.
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Происшествия

В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
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Политика

США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы

Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Политика

На Украине завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

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Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

Обновлено в 10:16
Политика

На Украине отдавали голоса «за Путина»

Сегодня на Украине выбирают президента страны. На пост претендуют 39 кандидатов.
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Происшествия

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Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века

Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху.
Обновлено в 10:10
Путешествия

Деревянная хижина стала самым популярным жильем на Airbnb

Обновлено в 07:49
Политика

На Украине проходят выборы президента

Около 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине — сегодня состоится голосование на выборах президента страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:31
Гаджеты

Google под брендом Nest готовит новый смарт-дисплей с камерой

В Nest Hub Max будет 10-дюймовый HD дисплей, динамики и камера Nest Cam. Не исключено, что в него еще добавят функцию термостата.
Обновлено вчера в 14:11
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Финансы

Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимума

Отмечается, что цена доллара на черном рынке достигла рекордного максимума и составляет 86 суданских фунтов за один доллар.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур

Обновлено в 13:24
Происшествия

Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге

Сегодня, 31 марта, в Калуге на территории, прилегающей к торгово-развлекательному центру, девушка 1996 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, наехала на прогулочную коляску, в которой находился ребёнок 2017 года рождения.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика

Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма

Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.
Обновлено в 13:32
Транспорт

Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину

Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Полностью обнаженный Сергей Лазарев опубликовал постельное фото

Обновлено в 04:08
Происшествия

«Победа» прекратила полеты из Петербурга за границу

Последний полет за рубеж лоукостер сделал из Пулково накануне, 30 марта, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Политика

Пореченков ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено в 13:15
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Спорт

Гимнастка Дина Аверина взяла два золота на этапе Гран-при

Россиянка стала первой в упражнениях с лентой и булавами Россиянка Дина Аверина взяла две золотых награды в упражнениях с лентой и булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике во Франции.
Обновлено в 13:28
Футбол

Симеоне: «„Атлетико“ будет сражаться в Ла Лиге до последнего вздоха»

Обновлено в 06:19
Происшествия

Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным

"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:34
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