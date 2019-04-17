Армия и оружие

Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019РБК 05:37

Военный транспортный самолет Ил-112В, впервые взлетевший 30 марта 2019 года, покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
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Лайнер на двоих

Российская газета13:07

Военно-транспортный самолет Ил-112В покажут на МАКС-2019

ТАСС05:57

Самолет Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Известия07:09

Презентация Ил-112 состоится на МАКС-2019

RT на русском07:01

Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

РБК05:37

Китай ждет помощи от России в области авиации

Взгляд.ру13:15

На МАКС-2019 представят фюзеляж российско-китайского самолета

РИА Новости05:03
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта

МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Политика

На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»

По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» раскрыл секрет выживания персонажей

Обновлено в 11:53
Авто

Названы любимые автомобили российской молодежи

В исследовании приняли участие более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, купивших через площадку первый собственный автомобиль в период с апреля 2018 года по март 2019 года.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению

Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Авто

В Китае показали «убийцу» российского внедорожника «Тигр»

В Китае показали автомобиль Dongfeng Mengshi CSK131, машина является развитием армейского вездехода Dongfeng EQ2050.
Обновлено в 07:44
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену

Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено в 18:04
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Политика

Time не включил Путина в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time составил список 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. В рейтинге не оказалось президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 10:38
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Матвиенко может покинуть Совет Федерации

По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Пушков отреагировал на заявление историка о погибших в Одессе

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми

Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Наука

Каждый лишний ломтик бекона увеличивает риск развития рака на 20%

Обновлено в 10:15
Наука

Ученые рассказали, как можно определить неверного мужчину по лицу

Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Петербурге произошло массовое ДТП

17 апреля сообщалось о ДТП в Московской области, где столкнулись две фуры. Один из грузовиков сгорел, второй вылетел в кювет.
Обновлено в 18:01
Культура

Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ

Обновлено в 17:30
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