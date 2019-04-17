Армия и оружие
Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019РБК 05:37
Военный транспортный самолет Ил-112В, впервые взлетевший 30 марта 2019 года, покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
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Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Политика
На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»
По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Авто
Названы любимые автомобили российской молодежи
В исследовании приняли участие более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, купивших через площадку первый собственный автомобиль в период с апреля 2018 года по март 2019 года.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Авто
В Китае показали «убийцу» российского внедорожника «Тигр»
В Китае показали автомобиль Dongfeng Mengshi CSK131, машина является развитием армейского вездехода Dongfeng EQ2050.
Обновлено в 07:44
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 18:04
Политика
Time не включил Путина в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира
Американский журнал Time составил список 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. В рейтинге не оказалось президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 10:38
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Матвиенко может покинуть Совет Федерации
По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Пушков отреагировал на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми
Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Петербурге произошло массовое ДТП
17 апреля сообщалось о ДТП в Московской области, где столкнулись две фуры. Один из грузовиков сгорел, второй вылетел в кювет.
Обновлено в 18:01