Общество
Отечественные ритейлеры сокращают развитие сети гипермаркетовSfera.fm 04:34
Торговые сети уменьшают свои гипермаркеты и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Тенденция была замечена брокером торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го.
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Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:02
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