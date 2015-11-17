Общество

Отечественные ритейлеры сокращают развитие сети гипермаркетовSfera.fm 04:34

Торговые сети уменьшают свои гипермаркеты и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Тенденция была замечена брокером торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го.
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Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов

Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:02

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Гипермаркеты проиграли войну магазинам «у дома»

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Ритейлеры отказываются от гипермаркетов в пользу магазинов у дома

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«Магазины у дома» обошли по популярности гипермаркеты в России

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Ретейлеры в России сворачивают развитие гипермаркетов из-за снижения спроса

РЕН ТВвчера в 19:51

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Известиявчера в 18:54
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Во Франции жара поставила абсолютный рекорд

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С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
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Технологии

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Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
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Финансы

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

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Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
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Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
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Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
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Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
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Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
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К концу дня вами могут заинтересоваться и захотят узнать получше. Телец День будет беспокойным, но чрезвычайно интересным.
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Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
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