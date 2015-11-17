Общество
Отечественные ритейлеры сокращают развитие сети гипермаркетовSfera.fm вчера в 04:34
Торговые сети уменьшают свои гипермаркеты и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Тенденция была замечена брокером торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го.
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Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го. «Известия» ознакомились с документом.Известия27 июня в 17:02
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