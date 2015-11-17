Общество

Отечественные ритейлеры сокращают развитие сети гипермаркетовSfera.fm 04:34

Торговые сети уменьшают свои гипермаркеты и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Тенденция была замечена брокером торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го.
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Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов

Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:02

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Перестали закупаться впрок: россияне разлюбили гипермаркеты

Вести.Ru10:40

Ретейлеры в России сворачивают развитие гипермаркетов из-за снижения спроса

РЕН ТВвчера в 19:51

Ритейлеры отказываются от гипермаркетов в пользу магазинов у дома

Комсомольская правда04:31

Гипермаркеты проиграли войну магазинам «у дома»

URA.Ruвчера в 22:15

«Магазины у дома» обошли по популярности гипермаркеты в России

REGNUMвчера в 20:14

Россияне стали реже закупаться впрок

Lenta.ru05:53

В России сократилось развитие гипермаркетов

Известиявчера в 18:54
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Армия и оружие

В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»

Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.
Обновлено в 17:18
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией.
Обновлено в 12:18
Политика

Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.
Обновлено в 09:06
Политика

Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду

Обновлено в 21:04
Политика

Медведчук повезет в Киев освобожденных пленных из ДНР и ЛНР

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех украинцев, которые находились на территории самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:22
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

3 марта Сергеев находился в центре Лондона и мог встретиться с двум другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые, по данным местной полиции, находились в том же месте.
Обновлено в 17:41
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Бывший барабанщик Guns N’ Roses госпитализирован с ножевым ранением

Обновлено в 09:07
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своем диагнозе

Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено в 21:21
Шоу-бизнес

Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой

Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Музыка

Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 17:20
Общество

Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда

Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправятся отбывать наказание в одну колонию

Александр Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, Павел Мамев — год и пять месяцев общего режима.
Обновлено в 04:34
Общество

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено в 22:17
Происшествия

Уровень воды в Тулуне Иркутской области поднялся еще на 25 см

Уровень воды в реке Ия возле города Тулун в Иркутской области поднялся еще на 25 см и достиг 13,57 м при критической отметке в 7 м, сообщила в субботу городская администрация на своем сайте.
Обновлено в 21:20
Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Обновлено в 16:10
Политика

Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение

Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Политика

Путин пришел на ужин G20 со своим термостаканом

Президент России Владимир Путин пришел на торжественный ужин на саммите лидеров стран G20 с белым термостаканом.
Обновлено в 09:48
Происшествия

На концерте Little Big в Екатеринбурге девушка сломала ногу

На концерте Little Big на Октябрьской площади в Екатеринбурге одна из зрительниц сломала ногу.
Обновлено в 10:56
Спорт

Велогонщица Шмелёва завоевала бронзу в кейрине на Европейских играх

Обновлено в 14:48
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Космос

Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая

Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
Обновлено вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
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