В начале июля 2019 г. семья Ланшаковых на машине автопробегом отправилась в Турцию, а на 9 день путешествия у Сони резко заболел живот. С острой болью и подозрением на инфекцию девочку доставили в частную клинику «Сиедра». Все это происходило в полдень по местному времени, рассказывает Татьяна.

с чего всё началось

Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Игры В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.

Авто Porsche представила обновлённый Porsche Macan Turbo Немецкая компания Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo 2020 модельного года.

Общество Из гимназии Екатеринбурга массово уволились учителя В Екатеринбурге из гимназии № 108 летом уволились сразу десять учителей.

Политика Гройсман покинул пост премьера Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул свой пост.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Политика 70 лет назад в СССР провели первое испытание атомной бомбы 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба РДС-1.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Политика Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.

Происшествия На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Авто BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6 BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.

Общество Невеста подняла на смех жениха за скромное помолвочное кольцо Пользователи Reddit обсуждают пост девушки, поднявшей жениха на смех из-за «жалкого» помолвочного кольца, которое он преподнес ей с предложением выйти за него замуж.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

Происшествия Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Политика Деловой партнер Трампа передавал ЦРУ данные о российских системах ПРО Партнер президента США Дональда Трампа по строительному бизнесу Феликс Сэтер сотрудничал со спецслужбами США.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.