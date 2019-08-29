Происшествия

ИзвестияИзвестияОтец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
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с чего всё началось

«Ребенка убили ради органов»: в Турции скончалась 16-летняя красноярка

В начале июля 2019 г. семья Ланшаковых на машине автопробегом отправилась в Турцию, а на 9 день путешествия у Сони резко заболел живот. С острой болью и подозрением на инфекцию девочку доставили в частную клинику «Сиедра». Все это происходило в полдень по местному времени, рассказывает Татьяна.
ТВКвчера в 10:37

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В частной клинике Турции умерла 16-летняя красноярка. Родители подозревают убийство ради органов

Newslab.ru00:40

«Ребенка убили ради органов»: в Турции скончалась 16-летняя красноярка

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Родители скончавшейся в Турции 16-летней красноярской модели считают, что у дочери могли изъять органы

КП - Красноярсквчера в 22:46

В Турции умерла 16-летняя россиянка. Родители заявили о пропаже внутренних органов

URA.Ruвчера в 12:48

СК начал проверку сообщений об изъятии органов у умершей в Турции россиянки

Взгляд.рувчера в 11:32

Убили ради органов: в частной зарубежной клинике умерла 16-летняя россиянка

Вести.Ruвчера в 11:56

Юная модель из Красноярска умерла в Турции. Родители подозревают кражу органов

НГС24вчера в 23:38
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:56, Вашингтон
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