Происшествия
ИзвестияОтец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
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с чего всё началось
В начале июля 2019 г. семья Ланшаковых на машине автопробегом отправилась в Турцию, а на 9 день путешествия у Сони резко заболел живот. С острой болью и подозрением на инфекцию девочку доставили в частную клинику «Сиедра». Все это происходило в полдень по местному времени, рассказывает Татьяна.ТВКвчера в 10:37
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Родители скончавшейся в Турции 16-летней красноярской модели считают, что у дочери могли изъять органы
КП - Красноярсквчера в 22:46
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