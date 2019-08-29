Софья, мечтавшая стать врачом, погибла от халатности турецких докторов, рассказывает отец девочки Вячеслав Ланшаков. Ребенка из одной клиники отправили в другую с подозрением на аппендицит, а потом на вздувшийся живот ребенка врачи зачем-то накладывали горячую грелку и ставили капельницы.

с чего всё началось

Отец 16-летней россиянки, которая скончалась в Турции в июле, заявил, что его дочь могла вернуться на родину без некоторых внутренних органов.

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

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