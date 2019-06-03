Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУREGNUM 17:00

с чего всё началось

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сегодня, 3 июня, рассказал отец убитого Алексей Белянкин, сообщает РБК.

Происшествия Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.

Шоу-бизнес Русская жена экс-короля Малайзии родила сына Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.

Происшествия Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Политика В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что предложение комитета ПАСЕ пригласить Россию на предстоящую сессию означает, что из регламента организации уходят нормы, не устраивающие Москву: «Лишение права голоса, тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других парламентских организациях».

Экономика Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

Шоу-бизнес Виктория Бекхэм продолжает играть в «счастливую семью» Виктория Бекхэм не сдается: несмотря на постоянные слухи о том, что она балансирует на грани развода с Дэвидом, супруга футболиста пытается спасти семью.

Политика Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.

Общество В Хабаровске госпитализировали одну из участниц голодовки 11 бывших воспитанников детских домов объявили бессрочную голодовку.

Общество На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.

Гаджеты Apple анонсировала черную iOS 13 Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode.

Гаджеты Apple представила новый Mac Pro Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.

Шоу-бизнес У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл. «У принца Джорджа появилась первая работа», - шутят в британской прессе.

Экономика Акции «Газпрома» салютуют предполагаемой отставке Алексея Миллера Еще бы: ведь не каждый день говорят не только о двукратном увеличении дивидендов (это было еще в мае), но и о том, что глава «Газпрома» Алексей Миллер может объявить об отставке.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Наука Кормящих отцов назвали важной причиной увеличения мозга детей Филипп Хайтович рассказывает, чем отличается мозг взрослого и ребенка и какое количество энергии "съедает" активность человеческого мозга Исследователи также отдельно изучили виды, в которых отцы играют большую роль в выращивании потомства.

Политика Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.

Путешествия Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.

Футбол Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо» Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Здоровье Детское здравоохранение модернизуют в Тульской области Сегодня на еженедельном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждалась модернизация детского здравоохранения в регионе.

Наука Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.