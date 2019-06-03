Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУREGNUM 17:00
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сегодня, 3 июня, рассказал отец убитого Алексей Белянкин, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан, сообщил РБК отец погибшего Алексей Белянкин.РБК15:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Политика
В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕ
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что предложение комитета ПАСЕ пригласить Россию на предстоящую сессию означает, что из регламента организации уходят нормы, не устраивающие Москву: «Лишение права голоса, тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других парламентских организациях».
Обновлено в 14:56
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм продолжает играть в «счастливую семью»
Виктория Бекхэм не сдается: несмотря на постоянные слухи о том, что она балансирует на грани развода с Дэвидом, супруга футболиста пытается спасти семью.
Обновлено в 17:02
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Общество
В Хабаровске госпитализировали одну из участниц голодовки
11 бывших воспитанников детских домов объявили бессрочную голодовку.
Обновлено в 10:12
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 15:10
Гаджеты
Apple анонсировала черную iOS 13
Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode.
Обновлено в 15:37
Кино
Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro
Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности
Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл. «У принца Джорджа появилась первая работа», - шутят в британской прессе.
Обновлено в 16:28
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Обновлено в 15:46
Экономика
Акции «Газпрома» салютуют предполагаемой отставке Алексея Миллера
Еще бы: ведь не каждый день говорят не только о двукратном увеличении дивидендов (это было еще в мае), но и о том, что глава «Газпрома» Алексей Миллер может объявить об отставке.
Обновлено в 15:49
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Наука
Кормящих отцов назвали важной причиной увеличения мозга детей
Филипп Хайтович рассказывает, чем отличается мозг взрослого и ребенка и какое количество энергии "съедает" активность человеческого мозга Исследователи также отдельно изучили виды, в которых отцы играют большую роль в выращивании потомства.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Путешествия
Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву
Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Здоровье
Детское здравоохранение модернизуют в Тульской области
Сегодня на еженедельном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждалась модернизация детского здравоохранения в регионе.
Обновлено в 10:08
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено в 11:18
Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Актер Киану Ривз может поучаствовать в экранизации комикса Marvel "Вечные", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на MCU Cosmic.
Обновлено в 03:07