Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча с «Гертой»
Eurosport.ru
00:27

Штутгарт — Герта
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Мерседес-Бенц-Арена»
4′
Ведад Ибишевич
38′
Максмилиан Миттельштедт
Гонсало Кастро
Анастасиос Донис
56′
59′
Марвин Платтенхардт
Марио Гомес
64′
65′
Ведад Ибишевич
Ондржей Дуда
Анастасиос Донис
75′
Марио Гомес
76′
80′
Владимир Дарида
Паскаль Кёпке
80′
Мэтью Лекки
Палько Дардаи
83′
Пер Сильян Шелбред
Чадрак Аколо
Борна Соса
86′
Марио Гомес
Даниэл Дидави
90′+1′
В матче 15-го тура Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле обыграл «Герту» – 2:1. На трибунах болел отец капитана «Штутгарта» Кристиана Гентнера. По ходу игры мужчине стало плохо, и врачи оказали ему первую помощь.
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