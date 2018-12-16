Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе после матча с «Гертой»
Матч ТВ
00:34

Штутгарт — Герта
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Мерседес-Бенц-Арена»
4′
Ведад Ибишевич
38′
Максмилиан Миттельштедт
Гонсало Кастро
Анастасиос Донис
56′
59′
Марвин Платтенхардт
Марио Гомес
64′
65′
Ведад Ибишевич
Ондржей Дуда
Анастасиос Донис
75′
Марио Гомес
76′
80′
Владимир Дарида
Паскаль Кёпке
80′
Мэтью Лекки
Палько Дардаи
83′
Пер Сильян Шелбред
Чадрак Аколо
Борна Соса
86′
Марио Гомес
Даниэл Дидави
90′+1′
"Штутгарт" выразил соболезнования в связи с трагическим уходом из жизни отца полузащитника Кристиана Гентнера после матча 15-го тура бундеслиги против "Герты" (2:1). Герберт Гентнер скончался на стадионе сразу после игры. «Штутгарт» соболезнует в связи с уходом из жизни Герберта Гентнера.
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