Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время игры его сына
REGNUM
04:11

Штутгарт — Герта
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Мерседес-Бенц-Арена»
4′
Ведад Ибишевич
38′
Максмилиан Миттельштедт
Гонсало Кастро
Анастасиос Донис
56′
59′
Марвин Платтенхардт
Марио Гомес
64′
65′
Ведад Ибишевич
Ондржей Дуда
Анастасиос Донис
75′
Марио Гомес
76′
80′
Владимир Дарида
Паскаль Кёпке
80′
Мэтью Лекки
Палько Дардаи
83′
Пер Сильян Шелбред
Чадрак Аколо
Борна Соса
86′
Марио Гомес
Даниэл Дидави
90′+1′
Герберт Гентнер, являвшийся отцом капитана «Штутгарта» Кристиана Гентнера, почувствовал себя плохо во время матча с «Гертой» в то время, когда он наблюдал за игрой на трибунах стадиона «Мерседес-Бенц арена» в Берлине. Находившиеся здесь же врачи пытались помочь мужчине, однако спасти его не удалось.
REGNUM04:11

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Отец капитана «Штутгарта» умер на матче своего сына

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