Футбол
Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время игры его сына
Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время игры его сынаREGNUM04:11
|4′
Ведад Ибишевич
|38′
Максмилиан Миттельштедт
Гонсало Кастро
Анастасиос Донис
|56′
|59′
Марвин Платтенхардт
Марио Гомес
|64′
|65′
Ведад Ибишевич
Ондржей Дуда
Анастасиос Донис
|75′
Марио Гомес
|76′
|80′
Владимир Дарида
Паскаль Кёпке
|80′
Мэтью Лекки
Палько Дардаи
|83′
Пер Сильян Шелбред
Чадрак Аколо
Борна Соса
|86′
Марио Гомес
Даниэл Дидави
|90′+1′
|49%
|Владение мячом
|51%
|75%
|Процент точных передач
|77%
|3
|Удары в сторону ворот
|9
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|16
|Отборы
|8
|13
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Штутгарт
Расстановка 4‑3‑3
1
Цилер
32
Бек
5
Баумгартль
4
Кемпф
2
Инсуа
20
Гентнер
6
Аскасибар
11
Донис
24
Соса
10
Дидави
22
Гонсалес
22
Ярстейн
20
Лазаро
28
Лустенбергер
25
Торунарига
21
Платтенхардт
24
Дардаи
3
Шелбред
14
Кёпке
17
Миттельштедт
27
Зельке
10
Дуда
Герта
Расстановка 4‑4‑2
Герберт Гентнер, являвшийся отцом капитана «Штутгарта» Кристиана Гентнера, почувствовал себя плохо во время матча с «Гертой» в то время, когда он наблюдал за игрой на трибунах стадиона «Мерседес-Бенц арена» в Берлине. Находившиеся здесь же врачи пытались помочь мужчине, однако спасти его не удалось.
REGNUM04:11
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Отец немецкого футболиста скончался на стадионе во время матча с участием сына
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