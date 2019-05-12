Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»Газета.Ru 07:25

Бизнесмен полагает, что такая травля может способствовать появлению у дочери психологических травм. Также, по мнению Абрамова, обнародование результатов проверки привлечет дополнительное внимание к этой ситуации, уточняет телеграм.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова упала во время приседаний Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.

Происшествия Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.

Хоккей Россия — Австрия 5:0 (3-й период) После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Общество Сицилийский городок предлагает дома за один евро Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов «На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.

Шоу-бизнес Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".

Шоу-бизнес Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.

Политика Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.

Политика Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.

Культура Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.

Авто Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.

Интернет Аудитория Microsoft Office 365 составляет 214 миллионов человек Как сообщил Трен Гриффин (Tren Griffin), старший директор Microsoft, в мире насчитывается 214 миллионов пользователей Microsoft Office 365.

Политика Порошенко сказал, сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter назвал число украинцев, которые воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом.