Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»Газета.Ru 07:25

Бизнесмен полагает, что такая травля может способствовать появлению у дочери психологических травм. Также, по мнению Абрамова, обнародование результатов проверки привлечет дополнительное внимание к этой ситуации, уточняет телеграм.
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Первый канал отреагировал на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

РИА Новости12:15

Директор Алсу опроверг слухи о засекреченном расследовании по итогам шоу «Голос. Дети»

Интерфакс06:56

Семья Алсу не требует засекретить итоги проверки шоу «Голос. Дети»

Телепрограмма09:01

Первый канал не знает о просьбе засекретить результаты расследования по шоу «Голос. Дети»

ТАСС08:31

«Первый канал» ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

РБК11:19

Семья Алсу выступила с заявлением после скандала на «Голос.Дети»

Дни.ру07:37

Муж Алсу просит засекретить результаты проверки финала шоу «Голос. Дети»

StarHit.ru07:00
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Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия получила документ о том, что следственные действия, из-за которых отменили прощание с журналистом, проводятся по заявлению, поданному в полицию его дочерьми.
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Газета «Вечерняя Москва» разузнала, какими посадками лучше заняться в июне и как сделать свой участок самым красивым.
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Технологии

Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.
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Кино

Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
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Несколько десятков футбольных фанатов «Зенита» и ЦСКА устроили драку перед матчем

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Молния убила украинца, его жена в реанимации

Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
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Шоу-бизнес

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Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
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Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
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ФИФА может наложить трансферный запрет на «Валенсию» и «Вильярреал»

В течение следующих нескольких недель ФИФА завершит расследование возможных нарушений со стороны «Валенсии» и «Вильярреала».
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Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
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Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

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Обновлено в 09:49
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
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В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

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Обновлено 10 мая в 10:23
Футбол

«Навсегда в моем сердце». Это’О поздравил «Анжи» с 28-летием

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Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
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Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
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27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
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Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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