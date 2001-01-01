Отец братьев Азаров получил лицензию агента и будет вести их делаSports.ru 04:27

У братьев Эдена, Торгана и Килиана Азаров сменится агент. Их делами займется собственный отец Тьерри Азар. Он получил лицензию агента и теперь будет представлять интересы своих сыновей на переговорах.

Отец братьев Азаров получил лицензию агента и будет вести их дела

Политика Порошенко дал несколько советов Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Хоккей Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).

Происшествия Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.

Спорт Гимнастка Арина Аверина выиграла квалификацию ЧЕ в упражнениях с мячом Россиянка Арина Аверина заняла первое место в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Футбол Большинство футболистов «Барселоны» против прихода Антуана Гризманна Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны".

Общество Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым Украине Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Политика Указ Зеленского о роспуске Рады назвали фейком Указ избранного президента Украины Владимира Зеленского о планируемом роспуске Верховной Рады, текст которого появился в СМИ, не соответствует действительности.

Политика Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Происшествия В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Общество Познер предрек трагический конец человечества Телеведущий Владимир Познер признался, что не испытывает оптимизма по поводу судьбы человечества; люди не учатся на собственных ошибках и наступают на одни и те же грабли, считает он.

Общество Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.

Футбол Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не Лунина Руководство Реала настаивает на том, чтобы вторым вратарем команды был украинец Андрей Лунин, который на правах аренды в этом сезоне играет в Леганесе.

Экономика Франция побила мировой рекорд посещаемости туристами Посещаемость туристами Франции продолжала расти в 2018 году, что позволило стране побить свой прежний мировой рекорд и достичь показателя 89,4 млн иностранцев.

Игры Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.

Политика Греф рассказал о своих любимых книгах Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о двух своих любимых книгах.

Политика Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.

Политика Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.