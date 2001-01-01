Футбол

Отец братьев Азаров получил лицензию агента и будет вести их делаSports.ru 04:27

У братьев Эдена, Торгана и Килиана Азаров сменится агент. Их делами займется собственный отец Тьерри Азар. Он получил лицензию агента и теперь будет представлять интересы своих сыновей на переговорах.
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Агентом Азара стал его отец

Чемпионат06:55

Агентом трех братьев Азаров стал их отец

Нева Спорт06:07

Отец братьев Азаров получил лицензию агента и будет вести дела сыновей

Бомбардир.ру05:21

Отец Эдена Азара получил лицензию агента и будет представлять его интересы

Soccer.ru05:10

Отец Азара стал его агентом

Спорт-Экспресс05:08

Отец Азара стал агентом игрока

Евро-футбол.ру05:31

Отец братьев Азаров получил лицензию агента и будет вести их дела

Sports.ru04:27
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Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
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Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
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Полицейский сбил насмерть подростка

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ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут

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Франция побила мировой рекорд посещаемости туристами

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Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о двух своих любимых книгах.
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