Футбол
Отец братьев Азаров получил лицензию агента и будет вести их делаSports.ru 04:27
У братьев Эдена, Торгана и Килиана Азаров сменится агент. Их делами займется собственный отец Тьерри Азар. Он получил лицензию агента и теперь будет представлять интересы своих сыновей на переговорах.
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Футбол
Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна
По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза.
Обновлено в 05:44
Здоровье
Ученые предупредили о вреде соков
"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Unisoc готовится к производству 5G-модемов
Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) в ближайшее время организует производство 5G-модема для мобильных устройств нового поколения, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 03:46
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Политика
В Казани начался пикет памяти жертв депортации крымских татар
Акцию проводят представители Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), однако они подчеркивают, что пригласили на пикет представителей всех партий и общественных движений.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров
В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Происшествия
У экс-сотрудников ФСБ при обыске изъяли 12 млрд рублей
Рекорд экс-полковника управления противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали 9 млрд рублей, оказался побит.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке
Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:39
Политика
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
Обновлено в 11:30
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Хоккей
Илья Воробьев: «Игра была жесткой с двух сторон, не только с нашей»
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над Латвией (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2019 выразил желание, чтобы его подопечные меньше удалялись в следующих встречах.
Обновлено в 11:04
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика
Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Обновлено в 08:22
Теннис
Надаль обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Риме
Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Обновлено в 11:34
Религия
Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен
В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100
Росавиация представила документ, где назвала, какие ошибки допустили пилоты самолёта Sukhoi Superjet 100 – они и стали причиной катастрофы в Шереметьево, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:08
Музыка
Лазарев опубликовал обнаженное фото перед финалом «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал откровенную фотографию на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено в 10:57
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»
В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Кино
Новая экранизация Mortal Kombat получила точную дату выхода
Издание Variety выяснило, что Warner Bros. уже назначила точную дату выхода нового фильма по Mortal Kombat на больших экранах: следующая "Смертельная Битва" начнётся 5 марта 2021 года.
Обновлено в 03:56
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Хоккей
Евгений Кузнецов: «Каждый день хожу в ресторан. 160 литров в одного»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о матче против сборной Латвии (3:1) на чемпионате мира-2019.
Обновлено в 09:11
Авто
Назван топ-5 европейских автомобилей до 700 тыс. рублей
Первая и вторая строчки достались моделям Renault — седану Logan и хэтчбеку Sandero со стартовым ценником 569 000 рублей.
Обновлено в 01:00