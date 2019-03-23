Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой заявил, что никого не винит в смерти дочериТАСС 15:16

Отец Юлии Началовой Виктор не винит врачей, боровшихся за жизнь артистки в ее смерти.
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Отец Юлии Началовой рассказал, кто виноват в её смерти

7Дней.ру14:00

"Во всем виноват он!" Назван виновник трагедии Началовой

Газета.Ru14:32

Отец Юлии Началовой заявил, что все беды дочери начались с появления в ее жизни Дмитрия Ланского

Вокруг ТВ11:20

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

РБК12:26

Отец Юлии Началовой: «Беды дочери начались из-за первого мужа»

StarHit.ru15:00

Отец Юлии Началовой дал первое интервью после ее смерти

Вести.Ru11:45

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

РИА Новости13:17
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Политика

Бойко заявил о необходимости диалога с жителями Донбасса

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что решение конфликта в Донбассе необходимо искать в диалоге с населением региона.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Авто

Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года

В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Спорт

Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом

Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Экономика

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру

Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Культура

Назван секрет успеха фильмов с Бредом Питтом. Главное правило ‐ почаще есть

Обновлено в 15:16
Армия и оружие

По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Футбол

Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020

Обновлено в 15:13
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Политика

Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Происшествия

Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 11:28
Футбол

Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»

Обновлено в 15:59
Политика

Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Китае загорелся туристический автобус, погибли 26 человек

В Китае произошла новая трагедия: вечером в пятницу, 22 марта, на скоростной трассе в городе Чандэ центральной провинции Хунань внезапно загорелся туристический автобус, в котором в тот момент находились 56 человек - 53 туриста, два водителя и гид.
Обновлено вчера в 23:12
Космос

В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта

Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено в 10:15
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено вчера в 00:58
Кино

Junkie XL напишет музыку для нового «Терминатора»

Обновлено в 09:02
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у западных границ России

Сразу 3 американских самолета B-52H, способных нести ядерное оружие, были замечены неподалеку от Калининградской области.
Обновлено в 03:11
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Общество

Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри.
Обновлено в 17:57
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Теннис

Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года

Обновлено в 17:59
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Происшествия

Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация

У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Футбол

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал".
Обновлено вчера в 17:28
Космос

Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

Планета Нибиру с давних времен вызывала много вопросов.
Обновлено в 07:44
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Российская певица, актриса и телеведущая.
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