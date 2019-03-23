Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти певицыПолитическая Экспертиза вчера в 16:13
Началов рассказал, что родные и близкие Юлии до последнего надеялись, что молодому организму удастся справиться с заболеванием, однако все закончилось трагично. Ранее сообщалось, что Началовой предлагали прибегнуть к ампутации, но она категорически отказалась.
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Политика
В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией
Родригес подчеркнул, что более $1 млрд со счетов Венесуэлы в международных банках было переведено на личные счета оппозиционеров для «финансирования терроризма против страны».
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Культура
Выставка картин Казимира Малевича открылась в Катаре
На выставке будут представлены работы художников разных направлений, от ранних импрессионистических и футуристических работ до шедевров супрематизма, в том числе и такие работы Казимира Малевича как: «Красный квадрат» (1915), «Скачет красная конница» (1928–1932), «Автопортрет» (1933).
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Высший уровень тревоги объявлен на плотине Vale в Бразилии
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора
Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
Обновлено вчера в 21:58
Спорт
Медведева с весельем отметила бронзовую медаль ЧМ
Обновлено вчера в 21:32
Музыка
В Брянске поиздевались над собравшимися на концерт Киркорова зрителями
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
Обновлено вчера в 22:57
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
В Петербурге спасают белых лебедей, провалившихся в мазут
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова страдает от осложнений после операции на глазах
Обновлено вчера в 12:00
Спорт
Загитова завоевала золото чемпионата мира
На втором месте оказалась гражданка Казахстана Элизабет Турсынбаева, а бронзовую медаль одержала двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева с результатом в 223,80 балла.
Обновлено 22 марта в 09:17
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.
Обновлено вчера в 02:12
Политика
Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
«Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.
Обновлено в 00:19
Политика
СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии
Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом
Состоялся разговор главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Совет муфтиев России призвал мусульман не поддаваться на провокации
Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ призывают верующих не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных митингах.
Обновлено 21 марта в 13:23
Общество
Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты
Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено 22 марта в 16:18
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305»
Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Отец артистки Юлии Началовой Виктор Началов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» рассказал, что его внучка Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Акции протеста против президента и правительства проходят в Белграде
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено вчера в 05:46
Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено вчера в 07:22