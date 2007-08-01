Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»Чемпионат 08:51

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».

Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»

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