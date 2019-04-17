Общество
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочериИзвестия 09:39
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда. Об этом он 16 апреля рассказал агентству «РИА Новости».
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Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны
Председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны.
Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Политика
Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ
Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено в 21:32
Общество
Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Общество
Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели
Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 17:57
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Происшествия
Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали
В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.
Обновлено в 17:11
Политика
Михаил Горбачев решил побороться за реформы в Индонезии
В парламент Индонезии решил баллотироваться политик по имени Михаил Горбачев Дом.
Обновлено в 20:27
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Общество
Полиция Лондона задержала более 100 экологических активистов
Обновлено в 05:01
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре
В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Хоккей
«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки «Лайка»
В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 21:29
Общество
Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России
Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено в 17:01
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено в 21:04
Авто
Универсал Mini Clubman обновился
Обновлённый MINI Clubman обзавёлся модернизированной решёткой радиатора и видоизменённой оптикой, для которой можно выбрать рисунок по мотивам национального британского флага.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05