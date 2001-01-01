Футбол
Отец Сарри: даже Маурицио не знает, когда «Челси» его отпуститЧемпионат вчера в 17:03
Америго Сарри, отец главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, рассказал о ситуации вокруг ухода его сына из лондонского клуба. «Челси» ещё не отпустил Маурицио. Даже он не знает, когда это произойдёт.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
Гаджеты
Нереференсные карты AMD выйдут в августе
Как ожидается, они появятся во второй половине августа, хотя точной даты пока нет.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Ювентус» обрел главного тренера
Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри.
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Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
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Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
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Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
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Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
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В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.
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Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
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Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
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Обновлено в 07:15
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По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело
По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
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Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
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Хоккей
«Сент-Луис» провел чемпионский парад
По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Минобороны показало полет истребителей над Кавказом глазами пилотов
«Летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 краснодарского смешанного авиаполка выполняют полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, отрабатывая элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высоте до 100 метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях», – сообщает Минобороны в Facebook.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой
Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Футбол
Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве
В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, подразумевающий возможность стихийных бедствий и связанного с ними ущерба.
Обновлено в 09:45
Автоспорт
Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57
The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.
Обновлено в 08:31
Единоборства
Команда Гловацки опротестует итоги боя с Бриедисом
Обновлено в 05:41
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Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга
Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами
Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:43
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38