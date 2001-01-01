Отец Сарри: даже Маурицио не знает, когда «Челси» его отпуститЧемпионат вчера в 17:03

Америго Сарри, отец главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, рассказал о ситуации вокруг ухода его сына из лондонского клуба. «Челси» ещё не отпустил Маурицио. Даже он не знает, когда это произойдёт.

Отец Сарри: даже Маурицио не знает, когда «Челси» его отпустит

Гаджеты Нереференсные карты AMD выйдут в августе Как ожидается, они появятся во второй половине августа, хотя точной даты пока нет.

Футбол «Ювентус» обрел главного тренера Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри.

Происшествия Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.

Политика В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими 12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.

Спорт В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.

Происшествия В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.

Религия Православные христиане отмечают День Святой Троицы Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Общество Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.

Происшествия По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без света Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.

Армия и оружие Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.

Хоккей «Сент-Луис» провел чемпионский парад По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.

Армия и оружие Минобороны показало полет истребителей над Кавказом глазами пилотов «Летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 краснодарского смешанного авиаполка выполняют полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, отрабатывая элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высоте до 100 метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях», – сообщает Минобороны в Facebook.

Происшествия Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Общество Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, подразумевающий возможность стихийных бедствий и связанного с ними ущерба.

Автоспорт Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана» Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".

Армия и оружие National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57 The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.

Религия Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.

Наука Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.