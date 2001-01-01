Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»Sports.ru вчера в 17:09

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Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

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Происшествия Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.

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Религия Православные христиане отмечают День Святой Троицы Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.

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Происшествия На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Армия и оружие В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.

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Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Общество СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».

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