Футбол
Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»Sports.ru вчера в 17:09
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:01, Вашингтон
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Культура
Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе
Обновлено вчера в 19:04
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Политика
Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова убил мать и пытался покончить с собой
Обновлено 13 июня в 12:05
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено 14 июня в 12:33
Армия и оружие
Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО
Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Теперь при въезде на Украину крымчанам придется проходить опрос, который придумали киевские чиновники
Целью станет выяснение причин, по которым крымчане едут на Украину.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Под Пензой произошел крупный пожар в цыганском поселке
Обновлено в 02:24
Футбол
Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»
Вратарь Джанлуиджи Буффон, покинувший «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции
В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Общество
СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках
Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Футбол
Яя Туре прилетел в Китай для подписания контракта с «Циндао Хайню»
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты
Huawei P30 Pro получил 12 ГБ оперативной памяти в новой версии
Huawei P30 Pro дебютировал с 8 ГБ оперативной памяти – для полноценного флагмана текущего года этого мало, ведь даже у его младшего брата, Huawei P30, недавно появился вариант с 12 ГБ ОЗУ.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
На проспекте Художников горит ларёк
Очевидцы сообщили о пожаре в Выборгском районе Северной столицы.
Обновлено вчера в 23:47