Футбол

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»Sports.ru вчера в 17:09

Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
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Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Матч ТВ01:24

Отец Сарри: «„Челси“ ещё не отпустил Маурицио»

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Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

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Отец тренера «Челси» Сарри: надеюсь, Маурицио вернётся в Италию

RT на русскомвчера в 17:19

Отец Сарри: даже Маурицио не знает, когда «Челси» его отпустит

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Отец Сарри: «Никто не знает, когда его отпустит „Челси“»

Евро-футбол.рувчера в 15:21

Отец Сарри: «Мой сын не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Спорт-Экспрессвчера в 15:15
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:01, Вашингтон
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
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Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе

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Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
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Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
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Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны

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Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
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В центре Киева произошел мощный взрыв

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Происшествия

Сын хоккеиста Максима Соколова убил мать и пытался покончить с собой

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Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

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Политика

Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО

Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Политика

Теперь при въезде на Украину крымчанам придется проходить опрос, который придумали киевские чиновники

Целью станет выяснение причин, по которым крымчане едут на Украину.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
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Под Пензой произошел крупный пожар в цыганском поселке

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Футбол

Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»

Вратарь Джанлуиджи Буффон, покинувший «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
Обновлено в 03:42
Происшествия

На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
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Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли

Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
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Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
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Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

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Умер режиссер Франко Дзеффирелли

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СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках

Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
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Яя Туре прилетел в Китай для подписания контракта с «Циндао Хайню»

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Очевидцы сообщили о пожаре в Выборгском районе Северной столицы.
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