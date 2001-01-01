Футбол

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»Sports.ru вчера в 17:09

Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Отец Сарри: даже Маурицио не знает, когда «Челси» его отпустит

Чемпионатвчера в 17:03

Отец Сарри: «„Челси“ ещё не отпустил Маурицио»

Sport.ruвчера в 17:59

Отец тренера «Челси» Сарри: надеюсь, Маурицио вернётся в Италию

RT на русскомвчера в 17:19

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Sports.ruвчера в 17:09

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Матч ТВ01:24

Отец Сарри: «Никто не знает, когда его отпустит „Челси“»

Евро-футбол.рувчера в 15:21

Отец Сарри: «Мой сын не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Спорт-Экспрессвчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:29, Вашингтон
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом

Обновлено в 01:43
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено 14 июня в 04:08
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.
Обновлено вчера в 23:12
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено вчера в 08:01
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено 14 июня в 15:34
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Политика

Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника советским воинам

Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Обновлено в 00:08
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки

Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Обновлено вчера в 19:41
Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено 14 июня в 19:25
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:14
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Общество

В Амурской области камера сняла играющих в песочнице медвежат

В Амурской области в объектив фотоловушки попало семейство медведей.
Обновлено в 00:31
Футбол

Джака опроверг информацию о переговорах с «Интером»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака ответил на вопрос о возможном трансфере в «Интер».
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Политика

Путин встретится с лидерами Азербайджана и Ирана

Встреча президента России Владимира Путина с главами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Хасаном Роухани состоится в августе.
Обновлено в 01:37
Политика

Медведчук оценил рост цен на газ при Порошенко на Украине в 1090%

Глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук оценил увеличение цен на газ на Украине за последние пять лет (с 2014-го по 2019 годы — период, когда у власти в стране находилась команда бывшего президента республики Петра Порошенко) в 1090%.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено вчера в 06:08
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено вчера в 14:32
Политика

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Гаджеты

Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств

Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное