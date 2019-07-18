Футбол
Отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»Советский спорт вчера в 18:45
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Rai Sport, встреча спортивного директора Ювентуса Фабио Паратичи и Неймара Сантоса-старшего, отца и агента нападающего ПСЖ, запланирована на ближайшие часы. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец заявил о твердом намерении покинуть французский клуб.
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Отец Неймара отправился в Турин на встречу со спортивным директором «Ювентуса»
Чемпионатвчера в 17:19
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
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Соцопрос: партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду
Пытавшаяся громко заявить о себе новая партия лидера рок-группы "Океан Эльзи" Святослава Вакарчука собирает поддержку 4,9% населения, что не дает ей шансов быть избранной в парламент (проходной барьер - 5%).
Обновлено вчера в 02:38
Экономика
Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла
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Граждане закупаются теплой одеждой и резиновыми сапогами, отказываясь от покупки пива и мороженого, пишут в четверг, 18 июля, «Ведомости».
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Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
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Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
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Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
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Жительница Москвы заказала через интернет «Фризиум» — противосудорожный препарат, который не смогла найти в России.
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Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
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Воспитанник «Фейенорда» находится на просмотре в «Витессе»
Воспитанник «Фейенорда» Микел Нелом с четверга будет находится на просмотре в «Витессе».
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Представитель МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ является необходимым шагом на пути выправления «нездоровой ситуации» в организации.
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Политика
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Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
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Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
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Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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