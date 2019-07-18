Футбол

Отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»Советский спорт вчера в 18:45

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Rai Sport, встреча спортивного директора Ювентуса Фабио Паратичи и Неймара Сантоса-старшего, отца и агента нападающего ПСЖ, запланирована на ближайшие часы. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец заявил о твердом намерении покинуть французский клуб.
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В борьбу за Неймара вступил «Ювентус»

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РИА Новостивчера в 18:10

Отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»

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Отец Неймара встретится с «Ювентусом»

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Отец Неймара отправился в Турин на встречу со спортивным директором «Ювентуса»

Чемпионатвчера в 17:19
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Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
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Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
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Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
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Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере нападающего сборной Перу

Согласно источнику, 25-летний футболист получил предложение от московского Локомотива, где выступает его партнер по сборной Перу Джефферсон Фарфан.
Обновлено в 00:52
Политика

Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании

Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
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CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
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Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

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Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года

По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
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Путин и Лукашенко посетили Валаам

Президенты России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках неформального визита посетили остров Валаам в Карелии.
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Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

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Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
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В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек

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Футбол

«Верона» хочет подписать хавбека сборной Сербии Дарко Лазовича

Полузащитник Дарко Лазович может стать игроком «Вероны».
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Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав

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Обновлено в 02:58
Происшествия

Отдыхающие спасли несколько десятков китов, выброшенных на берег в США

Несколько десятков морских млекопитающих были выброшены на берег и обречены на неминуемую гибель.
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Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта

Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.
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Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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Футболист де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус» за €75 млн

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«Ведомости»: Минпромторг может заключить первые автокомпонентные СПИК

Минпромторг РФ обсуждает возможность подписания трех специнвестконтрактов (СПИК) по производству автокомпонентов с компаниями Volkswagen, Faurecia и ZF, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в министерстве.
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Прожиг двигателя Starhopper закончился обширным возгоранием метана

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В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы

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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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