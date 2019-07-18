Футбол
Отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»Советский спорт вчера в 18:45
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Rai Sport, встреча спортивного директора Ювентуса Фабио Паратичи и Неймара Сантоса-старшего, отца и агента нападающего ПСЖ, запланирована на ближайшие часы. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец заявил о твердом намерении покинуть французский клуб.
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Отец Неймара отправился в Турин на встречу со спортивным директором «Ювентуса»
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