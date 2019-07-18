Футбол

Отец Неймара встретится с «Ювентусом»Спорт-Экспресс вчера в 17:20

Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport. Пока что она будет носить исключительно информативный характер и неизвестно, когда состоится.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

В борьбу за Неймара вступил «Ювентус»

Евро-футбол.рувчера в 17:34

Отец Неймара отправился в Турин на встречу со спортивным директором «Ювентуса»

Sport.ruвчера в 18:28

В Италии сообщили о желании отца Неймара встретиться с руководством «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 18:21

СМИ: отец Неймара отправился на встречу со спортивным директором «Ювентуса»

РИА Новостивчера в 18:10

Отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»

Советский спортвчера в 18:45

Отец Неймара встретится с «Ювентусом»

Спорт-Экспрессвчера в 17:20

Отец Неймара отправился в Турин на встречу со спортивным директором «Ювентуса»

Чемпионатвчера в 17:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:16, Вашингтон
Политика

Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге

Обновлено в 07:13
Происшествия

Иран задержал танкер с контрабандной нефтью

Обновлено в 07:18
Политика

Песков оценил идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею главы Украины Владимира Зеленского сделать проще выдачу гражданства этническим украинцам, проживающим в России, которая появилась после аналогичного предложения Москвы для Донбасса.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Украинский телеведущий Евгений Щербаков погиб в Одессе

Журналист упал с 17-го этажа, возбуждено дело об умышленном убийстве В Одессе погиб украинский телеведущий Евгений Щербаков, по факту его гибели возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 07:43
Общество

Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире

Обновлено вчера в 20:57
Политика

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика

Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Политика

Контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе

Трёхсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 03:14
Авто

Появились цены на новый седан Cadillac CT5

Американский автопроизводитель опубликовал цены на обновленный седан Cadillac CT5, который теперь стоит дешевле предшественника.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Политика

Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете

Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Обновлено в 06:31
Политика

В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Суд утвердил приговор вандалу, повредившему картину Репина

Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Момент ДТП с погибшим пешеходом на Московской сняла видеокамера

Смертельный наезд на женщину, который произошел сегодня в центре Саратова, попал под объектив видеокамеры.
Обновлено в 04:28
Происшествия

У жителя Краснодара во рту взорвался электронный гаджет

Обновлено в 08:02
Политика

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Глава партии Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук представляет в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере

В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Опубликовано видео первых стрельб из ЗРК «Тор» М2ДТ на Новой Земле

В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируются первые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор» М2ДТ, разработанных в РФ, на территории Новой Земли.
Обновлено в 03:54
Экономика

Реальные доходы россиян продолжают падать

Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол

Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Бронеавтомобиль «Тигр» вооружили 23-мм скорострельной пушкой

В настоящее время создана новая версия модуля "Арбалет-ДМ", ее продемонстрировали на проходившем в прошлом месяце в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Обновлено в 07:43
Происшествия

Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Инсайдер пояснил неприязнь Кейт Миддлтон к Меган Маркл

Инсайдер, приближенный к королевской семье, пояснил в интервью зарубежным СМИ, почему Кейт Миддлтон испытывает к Меган Маркл чувство неприязни.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное