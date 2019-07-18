Футбол
Отец Неймара встретится с «Ювентусом»Спорт-Экспресс вчера в 17:20
Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport. Пока что она будет носить исключительно информативный характер и неизвестно, когда состоится.
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Отец Неймара отправился в Турин на встречу со спортивным директором «Ювентуса»
Чемпионатвчера в 17:19
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:16, Вашингтон
Политика
Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге
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Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Политика
Песков оценил идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею главы Украины Владимира Зеленского сделать проще выдачу гражданства этническим украинцам, проживающим в России, которая появилась после аналогичного предложения Москвы для Донбасса.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Украинский телеведущий Евгений Щербаков погиб в Одессе
Журналист упал с 17-го этажа, возбуждено дело об умышленном убийстве В Одессе погиб украинский телеведущий Евгений Щербаков, по факту его гибели возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 07:43
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Политика
Контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе
Трёхсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 03:14
Авто
Появились цены на новый седан Cadillac CT5
Американский автопроизводитель опубликовал цены на обновленный седан Cadillac CT5, который теперь стоит дешевле предшественника.
Обновлено в 02:02
Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Момент ДТП с погибшим пешеходом на Московской сняла видеокамера
Смертельный наезд на женщину, который произошел сегодня в центре Саратова, попал под объектив видеокамеры.
Обновлено в 04:28
Происшествия
У жителя Краснодара во рту взорвался электронный гаджет
Обновлено в 08:02
Политика
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу
Глава партии Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук представляет в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере
В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Опубликовано видео первых стрельб из ЗРК «Тор» М2ДТ на Новой Земле
В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируются первые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор» М2ДТ, разработанных в РФ, на территории Новой Земли.
Обновлено в 03:54
Экономика
Реальные доходы россиян продолжают падать
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Бронеавтомобиль «Тигр» вооружили 23-мм скорострельной пушкой
В настоящее время создана новая версия модуля "Арбалет-ДМ", ее продемонстрировали на проходившем в прошлом месяце в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Обновлено в 07:43
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Инсайдер пояснил неприязнь Кейт Миддлтон к Меган Маркл
Инсайдер, приближенный к королевской семье, пояснил в интервью зарубежным СМИ, почему Кейт Миддлтон испытывает к Меган Маркл чувство неприязни.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27