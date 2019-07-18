Футбол
Отец Неймара встретится с «Ювентусом»Спорт-Экспресс вчера в 17:20
Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport. Пока что она будет носить исключительно информативный характер и неизвестно, когда состоится.
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Отец Неймара отправился в Турин на встречу со спортивным директором «Ювентуса»
Чемпионатвчера в 17:19
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:16, Вашингтон
Экономика
Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ
Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Суд продлил арест украинских моряков
Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 03:46
Общество
Россияне усомнились в необходимости образования для успешной карьеры
Россияне считают, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято, отмечают социологи.
Обновлено в 01:41
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по «Северному потоку-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что правительство Дании выдаст разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" на своей территории.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
«Паранормальное явление». Траектория полета мяча во время матча «Шапекоэнсе» шокировала зрителей
Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» — «Атлетико Минейро» (1:2) зрители заметили странную траекторию полета мяча.
Обновлено в 01:41
Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла
В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
В Екатеринбурге женщина прятала в квартире 10 кошек и 15 собак
В квартире обнаружились 10 кошек и 15 собак. Как поступят наймодатели с четвероногими — неизвестно.
Обновлено в 01:42
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»
Американский клуб «Сиэтл Саундерс» провел товарищеский матч против дортмундской «Боруссии» и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.
Обновлено в 01:40
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррель
Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,02%. Теперь стоимость их составляет $57,61 за баррель.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
Фернандо Льоренте может стать игроком «Фиорентины»
«Фиорентина» ведет переговоры с форвардом Фернандо Льоренте, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Мексиканского наркобарона «Коротышку» приговорили к пожизненному сроку
Хоакин "Эль Чапо" Гусман, по прозвищу "Коротышка", самый известный мексиканский наркобарон, признанный виновным в организации преступного синдиката, который ввозил контрабандой тонны наркотиков в Соединенные Штаты в течение трех десятилетий, в среду был приговорен американским судьей к пожизненному заключению.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26