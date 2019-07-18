Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport. Пока что она будет носить исключительно информативный характер и неизвестно, когда состоится.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Политика Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Политика Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.

Кино Премьера «Короля Льва» скоро выйдет на экраны России 18 июля на экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney «Король Лев».

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Технологии В России участились кибератаки на медицинские учреждения В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.

Экономика Билл Гейтс впервые опустился на третью строку рейтинга миллиардеров Билл Гейтс с состоянием в 107 млрд долларов опустился на третью строчку с списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Политика В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.

Политика Мэй поспорила с Путиным в финальной речи Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.

Политика Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.

Футбол Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака» Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.

Интернет Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365.

Шоу-бизнес Создатель проекта «Холостяк» избил беременную супругу 55-летний продюсер избил свою супругу за отказ делать аборт. Сейчас делом занимается полиция.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече «нормандской четвёрки» Встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Происшествия Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.

Политика Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.

Авто Tesla снизила цены на Model 3 в Китае Tesla снизила цены на свои седаны Model 3 по всему миру, в том числе в Китае, поскольку компания готовит пробный выпуск электромобиля на своей Gigafactory в Шанхае, сообщает ЕНВ.

ЖКХ Новый способ оплаты вывоза мусора предложат россиянам Правительство активно обсуждает введение новой схемы расчета стоимости вывоза мусора, которую предложил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин, сообщает ТАСС.

Финансы Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США Россия начала резко избавляться от американского госдолга с апреля 2018 года, когда вложения сократились сразу до $48,724 млрд с мартовских $96,05 млрд.

Политика В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35 Вашингтон в среду объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну С-400.

Общество Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.

Армия и оружие Россию заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии В нарушении воздушного пространства Финляндии подозревают российский самолёт, сообщили в пресс-службе финского минобороны.