Футбол
Отец Неймара сообщил, что футболист прибудет в Париж через неделюBobsoccer 16:59
Отец игрока заявил, что его сын будет 15 июля в Париже. Восемь дней спустя ПСЖ отправится в Китай в предсезонное турне. Сегодня ПСЖ сообщил в официальном заявлении, что клуб примет меры против Неймара за то, что он не явился к началу предсезонной подготовки.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Здоровье
В Петербурге предложили ужесточить санитарные нормы общепита
Обновлено в 13:48
Политика
Жители Тбилиси вновь вышли на акцию против ведущего «Рустави 2»
В Тбилиси возобновилась акция возле здания телекомпании "Рустави 2", ведущий которой Георгий Габуния накануне во время эфира высказал нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Угроза минирования в посольстве США в Москве оказалась ложной
Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотке на Кудринской площади Москве не подтвердилась.
Обновлено в 15:40
Космос
Пришельца сняли на видео в Дагестане
Если бы феномены происходили в присутствии людей с современными гаджетами, снимающими качественное видео, человечество, наверняка, уже разгадало бы все мистические тайны.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
В Воронеже тополям и липам вынесут «приговор» после тотальной инвентаризации
Например, Левый берег, который богат на промышленные предприятия, полон лип, вязов и ненавистных для многих воронежцев пылящих тополей.
Обновлено в 10:31
Транспорт
В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
Обновлено в 17:47
Авто
Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
Обновлено в 12:10
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика
Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2»
Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:47
Общество
Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ
Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Культура
Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ
Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:32
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Наука
Разработана система полностью автоматической посадки для самолётов
Группа исследователей Мюнхенского технического университета (TUM) объявила о создании полностью автоматической системы посадки для компактных самолетов, которая работает на основе GPS, ИК-датчиков и алгоритмах компьютерного зрения.
Обновлено в 09:53
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено в 17:21
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Политика
Госдума требует запретить поставки вина и воды из Грузии
Спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин уведомил о том, что Госдума девятого июля потребует от правительства Российской Федерации запретить снабжение России водой и вином из Грузии, в том числе запрету будут подлежать денежные переводы из России в Грузию.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате пожара в Испании
23 человека пострадали в результате пожара, начавшегося в промышленной зоне в испанской провинции Барселона.
Обновлено в 17:37
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Обновлено в 09:39
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено в 10:27
Политика
Болтон о санкциях США против Ирана: Всё только начинается
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти в настоящее время лишь только начинают разворачивать свои санкции против Исламской Республики Иран, и впереди будут новые более жесткие рестрикции.
Обновлено в 16:41
Общество
В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро
Тысячи людей остались без электричества. Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров.
Обновлено в 16:11