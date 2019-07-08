Футбол

Отец Неймара сообщил, что футболист прибудет в Париж через неделюBobsoccer 16:59

Отец игрока заявил, что его сын будет 15 июля в Париже. Восемь дней спустя ПСЖ отправится в Китай в предсезонное турне. Сегодня ПСЖ сообщил в официальном заявлении, что клуб примет меры против Неймара за то, что он не явился к началу предсезонной подготовки.
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Отец Неймара: «В „ПСЖ“ знали, что сын не приедет в Париж раньше 15 июля»

Sport24.ru13:52

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Sports.ru17:03

Отец Неймара: «„ПСЖ“ знал о причинах неявки сына. Он вернется в команду 15 июля»

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Отец Неймара: «„ПСЖ“ знал о причинах неявки сына. Он вернется в команду 15 июля»

Sportbox.RU15:21

Отец Неймара рассказал, что форвард приедет в расположение «ПСЖ» 15 июля и что клубу известно об том

Спорт-Экспресс14:49
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Здоровье

В Петербурге предложили ужесточить санитарные нормы общепита

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Жители Тбилиси вновь вышли на акцию против ведущего «Рустави 2»

В Тбилиси возобновилась акция возле здания телекомпании "Рустави 2", ведущий которой Георгий Габуния накануне во время эфира высказал нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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В Воронеже тополям и липам вынесут «приговор» после тотальной инвентаризации

Например, Левый берег, который богат на промышленные предприятия, полон лип, вязов и ненавистных для многих воронежцев пылящих тополей.
Обновлено в 10:31
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В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа

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Авто

Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года

Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
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Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
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Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2»

Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.
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Стала известна стоимость лимузина Aurus

В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Культура

Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ

Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:32
Игры

Синдел появится в Mortal Kombat 11

В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
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СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

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Разработана система полностью автоматической посадки для самолётов

Группа исследователей Мюнхенского технического университета (TUM) объявила о создании полностью автоматической системы посадки для компактных самолетов, которая работает на основе GPS, ИК-датчиков и алгоритмах компьютерного зрения.
Обновлено в 09:53
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Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
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Спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин уведомил о том, что Госдума девятого июля потребует от правительства Российской Федерации запретить снабжение России водой и вином из Грузии, в том числе запрету будут подлежать денежные переводы из России в Грузию.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале

Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»

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Происшествия

Более 20 человек пострадали в результате пожара в Испании

23 человека пострадали в результате пожара, начавшегося в промышленной зоне в испанской провинции Барселона.
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Японцы спят и работают в каршеринговых авто

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Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
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Болтон о санкциях США против Ирана: Всё только начинается

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти в настоящее время лишь только начинают разворачивать свои санкции против Исламской Республики Иран, и впереди будут новые более жесткие рестрикции.
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В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро

Тысячи людей остались без электричества. Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров.
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