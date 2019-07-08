Футбол
Отец Неймара сообщил, что футболист прибудет в Париж через неделюBobsoccer вчера в 16:59
Отец игрока заявил, что его сын будет 15 июля в Париже. Восемь дней спустя ПСЖ отправится в Китай в предсезонное турне. Сегодня ПСЖ сообщил в официальном заявлении, что клуб примет меры против Неймара за то, что он не явился к началу предсезонной подготовки.
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Отец Неймара рассказал, что форвард приедет в расположение «ПСЖ» 15 июля и что клубу известно об том
Спорт-Экспрессвчера в 14:49
Отец Неймара: «Мой сын приедет в расположение „ПСЖ“ 15 июля. Нет никакой драмы»
Sport.ruвчера в 15:58
Отец Неймара: «„ПСЖ“ знал о причинах неявки сына. Он вернется в команду 15 июля»
Матч ТВвчера в 15:21
Отец Неймара: «„ПСЖ“ знал о причинах неявки сына. Он вернется в команду 15 июля»
Sportbox.RUвчера в 15:21
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