Футбол

Отец Неймара сообщил, что футболист прибудет в Париж через неделюBobsoccer вчера в 16:59

Отец игрока заявил, что его сын будет 15 июля в Париже. Восемь дней спустя ПСЖ отправится в Китай в предсезонное турне. Сегодня ПСЖ сообщил в официальном заявлении, что клуб примет меры против Неймара за то, что он не явился к началу предсезонной подготовки.
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Отец Неймара: «В „ПСЖ“ знали, что сын не приедет в Париж раньше 15 июля»

Sport24.ruвчера в 13:52

Отец Неймара рассказал, что форвард приедет в расположение «ПСЖ» 15 июля и что клубу известно об том

Спорт-Экспрессвчера в 14:49

Неймар не приехал на предсезонку «ПСЖ». Трансфер в «Барсу» все ближе

Sports.ruвчера в 17:03

Отец Неймара: «Мой сын приедет в расположение „ПСЖ“ 15 июля. Нет никакой драмы»

Sport.ruвчера в 15:58

Отец Неймара: «„ПСЖ“ знал о причинах неявки сына. Он вернется в команду 15 июля»

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Отец Неймара: «„ПСЖ“ знал о причинах неявки сына. Он вернется в команду 15 июля»

Sportbox.RUвчера в 15:21

Неймар и его отец, трансферы «Зенита», Макрон и Трамп

Чемпионатвчера в 17:30
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:54, Вашингтон
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

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Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

В Киеве завершился саммит Украина - ЕС под председательством нового президента страны Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.
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Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
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Происшествия

Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель

Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
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Политика

Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»

Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных по инфляции

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".
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Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:05
Политика

Российские туристы массово передумали ехать в Грузию

Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии после скандала с журналистом телеканала «Рустави 2» Георгием Габуния.
Обновлено вчера в 14:16
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией

Обновлено вчера в 22:22
Интернет

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Политика

Соратник Зеленского пообещал выступать по-русски

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков будет публично выступать по-русски, пока Украина не «вернёт» себе Донбасс и Крым.
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми

Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
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Политика

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
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Общество

Психолог: россиянки используют свою внешность для достижения целей

Семейным фактором является то, когда ребенок видит, что родители озабочены внешностью.
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Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины

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СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
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